باشگاه خبرنگاران جوان _ هادی حقشناس امروز (جمعه) در جلسه شورای اداری شهرستان رودسر که با حضور حمیدرضا حاجیبابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، محمد علیجانی رئیس مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی و نماینده رودسر و املش، فرماندار، اعضای شورای تأمین و مدیران شهرستانی در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با اشاره به نقش شخصیتهای اثرگذار و خانوادههای ایثارگر در شکلگیری و تداوم انقلاب اسلامی اظهار کرد: برای درک صحیح مسائل امروز کشور باید به سراغ کسانی رفت که در میدان مبارزه، انقلاب و دفاع مقدس حضور مؤثر داشتهاند و برای اعتلای نظام اسلامی هزینه دادهاند.
وی با تجلیل از خانوادههای شهدا و ایثارگران افزود: بسیاری از خانوادههای ایرانی برای حفظ استقلال، امنیت و عزت کشور، بزرگترین سرمایههای خود را تقدیم انقلاب و دفاع مقدس کردهاند و این فداکاریها باید بهدرستی برای نسل جوان روایت شود.
استاندار گیلان همچنین با اشاره به اهمیت ثبت و انتقال خاطرات و تجربیات تاریخی گفت: مطالعه آثار و خاطرات شخصیتهای تأثیرگذار و آشنایی با فراز و فرودهای تاریخ معاصر، میتواند در شناخت بهتر مسیر انقلاب اسلامی و تقویت هویت ملی و انقلابی جامعه مؤثر باشد.
به گفته حقشناس، حفظ و ترویج ارزشهای دفاع مقدس و انتقال واقعیات آن دوران به نسلهای آینده، یکی از مهمترین مسئولیتهای فرهنگی و اجتماعی دستگاههای اجرایی و نهادهای فرهنگی است.
وی با اشاره به شرایط ایران در دوران پیش از انقلاب اسلامی بیان کرد: در سالهای اشغال ایران توسط متفقین، حتی برخی مسئولان و مقامات کشور برای تردد میان شهرها ناگزیر از دریافت مجوز بودند و این وضعیت بیانگر میزان وابستگی و فقدان استقلال سیاسی کشور در آن دوران بود.
مقام عالی دولت در گیلان با بیان اینکه ملت ایران برای دستیابی به استقلال و عزت ملی هزینههای سنگینی پرداخت کرده است، تصریح کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، کشور شهدای بزرگی از جمله رهبر، رئیسجمهور، نخستوزیر و هزاران شهید والامقام را تقدیم کرده، اما در مقابل به دستاوردهای ارزشمندی در حوزه استقلال، امنیت و اقتدار ملی دست یافته است.
حقشناس با اشاره به موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران در منطقه گفت: امروز ایران اسلامی به جایگاهی رسیده که در یکی از مهمترین گذرگاههای دریایی جهان یعنی تنگه هرمز، تصمیمات و سیاستهای آن بر مناسبات بینالمللی اثرگذار است و این موضوع بیانگر ارتقای جایگاه کشور در عرصه جهانی است.
وی همچنین با اشاره به آثار تحریمها بر اقتصاد جهانی افزود: فشارهای اقتصادی و تحریمها صرفاً متوجه ایران نبوده و آثار آن در بازارهای جهانی نیز مشاهده میشود و همین مسئله نشاندهنده نقش و اهمیت جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقهای و بینالمللی است.
به گفته استاندار گیلان، دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی، استقلال سیاسی و حفظ عزت ملی است؛ دستاوردی که با ایثار و فداکاری ملت ایران به دست آمده و باید برای صیانت از آن تلاش کرد.
حقشناس با تأکید به اهمیت اجرای بهموقع پروژههای عمرانی بیان کرد: هر پروژهای که در زمان پیشبینیشده به بهرهبرداری نرسد، هزینه اجرای آن چندین برابر افزایش مییابد و منابع کشور را با چالش مواجه میکند.
وی با اشاره به روند اجرای سد پلرود افزود: این پروژه سالها پیش با برآوردی بسیار کمتر آغاز شد، اما به دلیل طولانی شدن روند اجرا، هزینههای آن به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. با این حال، تکمیل این سد برای تأمین آب کشاورزی و پایداری تولید در منطقه ضروری است.
استاندار گیلان با بیان اینکه میزان بارندگی در گیلان چندین برابر میانگین کشور است، تصریح کرد: مدیریت منابع آب و بهرهبرداری از ظرفیت سدها برای حفظ و توسعه اراضی کشاورزی استان اهمیت ویژهای دارد و سد پلرود میتواند بخشی از نیاز آبی هزاران هکتار از اراضی کشاورزی شرق گیلان را تأمین کند.
وی همچنین به توسعه زیرساختهای حملونقل هوایی استان اشاره کرد و افزود: فرودگاه بینالمللی سردار جنگل رشت از ظرفیت مناسبی برای افزایش پروازهای داخلی و خارجی برخوردار است و راهاندازی پرواز مستقیم رشت–استانبول گام مهمی در این مسیر بوده است.
استاندار گیلان با بیان اینکه توسعه پروازها از فرودگاه سردار جنگل رشت به خوبی در حال انجام است، تصریح کرد: توسعه مسیرهای پروازی جدید از جمله به مقصد باکو و سایر شهرهای منطقه، نقش مؤثری در رونق گردشگری، تجارت و تقویت جایگاه گیلان در شبکه حملونقل کشور خواهد داشت.
حقشناس با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان اظهار کرد: ایجاد نمایشگاههای دائمی محصولات کشاورزی و گل و گیاه میتواند زمینه حضور خریداران و سرمایهگذاران را فراهم کرده و فرآیند صادرات را تسهیل کند.
وی با اشاره به ظرفیت فرودگاه بینالمللی سردار جنگل رشت در توسعه صادرات افزود: برخی محصولات از جمله گل و گیاه به دلیل فسادپذیری بالا باید از طریق حملونقل هوایی صادر شوند و توسعه زیرساختهای مرتبط میتواند نقش مؤثری در افزایش صادرات استان داشته باشد.
استاندار گیلان با بیان اینکه وضعیت خرید تضمینی برگ سبز چای در سال جاری مطلوب بوده است، تصریح کرد: بخش عمده مطالبات چایکاران پرداخت شده و به دلیل شرایط مناسب آب و هوایی و بارندگیهای مطلوب، میزان تولید چای نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت.
حقشناس همچنین با اشاره به وضعیت کشت برنج در استان گفت: تأمین آب مورد نیاز شالیزارها از مهمترین دغدغههای بخش کشاورزی است و با مدیریت مناسب منابع آبی، شرایط تولید این محصول راهبردی بهبود خواهد یافت.
وی توسعه زیرساختهای گردشگری را از دیگر اولویتهای استان دانست و افزود: در حال حاضر چندین هتل چهار و پنج ستاره در نقاط مختلف گیلان در دست احداث است که بهرهبرداری از آنها میتواند به رونق صنعت گردشگری و افزایش ماندگاری مسافران در استان کمک کند.
استاندار گیلان در ادامه با اشاره به ضرورت حل معضل پسماند خاطرنشان کرد: ساماندهی زباله و تکمیل طرحهای مرتبط با مدیریت پسماند از مطالبات جدی مردم است و دولت با جدیت پیگیر تعیین تکلیف این پروژهها و کاهش آثار زیستمحیطی ناشی از آنهاست.
حقشناس همچنین بر توسعه حملونقل ریلی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود برای جابهجایی مسافر و کالا تأکید کرد و گفت: تقویت زیرساختهای حملونقل نقش مهمی در توسعه اقتصادی و افزایش سرمایهگذاری در استان خواهد داشت.
منبع: روابط عمومی