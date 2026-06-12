فرماندار مسجدسلیمان، از برگزاری اردوی جهادی پزشکی در این شهرستان و معاینه حدود ۳ هزار نفر طی این رویداد، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - رضا جباری، فرماندار مسجدسلیمان، اعلام کرد که اردوی جهادی پزشکی امام رضا (ع) با حضور گروهی از متخصصان رشته‌های داخلی و جراحی در این شهرستان برگزار شد.

او گفت که تیم پزشکی از بعد از ظهر در مصلای نماز جمعه مسجدسلیمان در خدمت مردم بوده و حدود ۳ هزار بیمار معاینه شده‌اند.

فرماندار مسجدسلیمان افزود: از فردا صبح تعدادی از که به عمل نیاز دارند، را به اتاق عمل خواهیم برد و جراحی‌های لازم را انجام می‌دهیم.

آقای جباری با اشاره به مراجعات مردمی اضافه کرد: بر اساس نیاز، مسئولان شورای اداری به محل اردو دعوت شدند و مشکلات مردم نیز پیگیری گردید.

فرماندار مسجد سلیمان یادآور شد: از پارسال تا امروز، گروه جهادی پزشکی امام رضا (ع) حداقل ۲۰ اردوی جهادی در شهرستان مسجدسلیمان برگزار کرده است.

این مقام مسئول یکی از ویژگی‌های مثبت این برنامه را فرصت دیدار و گفت‌وگوی مستقیم مردم با مسئولین شهرستان و اعضای شورای اداری دانست.

برچسب ها: اردو جهادی ، معاینه رایگان
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