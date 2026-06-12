کاروان ورزشی میناب ۱۶۸ متشکل از دانشجویان ایران با ۲۶ مدال جایگاه خود را در صدر جدول توزیع مدال‌ها در مسابقات جهانی تثبیت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پایان روز چهارمین روز مسابقات ورزش‌های مبارزه‌ای دانشجویان جهان- برزیل دانشجویان ایرانی با درخشش و کسب مدال‌های رنگارنگ در رقابت‌های کاراته و کشتی فرنگی مقدرانه در صدر جدول توزیع مدال‌ها قرار دارند و با کسب ۱۰ نشان طلا، ۷ نقره و ۹ برنز و مجموع ۲۶ مدال، در صدر جدول ایستاده‌اند.

در رشته کاراته در پایان مسابقات روز گذشته امیرعباس بیگ‌محمدلو با طلای ناب خود تاتامی را به تسخیر ایران درآورد. آتنا محبوب‌بشری، وهاب شاهمیر، فاطمه یوسفی و ستاره زارعی موفق به کسب مدال ارزشمند نقره شدند.

در ۵ وزن اول کشتی فرنگی؛ طلای مقتدرانه مهدی کمالی در ۵۵ کیلو و حجت رضایی در ۷۲ کیلوگرم در کنار مدال‌های ارزشمند رضا بهمنی (نقره)، رضا آذرشب و شایان حبیب‌زارع (برنز) شروع مقتدرانه‌ای را داشتند.

مسابقات امروز با برگزاری رقابت‌های ۵ وزن دوم کشتی فرنگی به پایان می‌رسد.

وضعیت جدول مدال‌ها (تا پایان روز سوم):

ایران: ۱۰ طلا، ۷ نقره، ۹ برنز

ترکیه: ۸ طلا، ۷ نقره، ۷ برنز

برزیل: ۶ طلا، ۶ نقره، ۲ برنز

برچسب ها: فدراسیون ورزش دانشگاهی ، مسابقات جهانی
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