ونس با تکذیب برخی گمانه‌زنی‌ها، مدعی شد بهره‌مندی تهران از مزایای اقتصادی هرگونه توافق منوط به اجرای تعهدات خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا در واکنش به گزارش‌های رسانه‌ای منتشر شده درباره توافق احتمالی با ایران، گفت که اطلاعات «جعلی» بسیاری در این خصوص منتشر شده است. 

ونس با اشاره به احتمال آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایرانی‌ها هیچ پولی دریافت نمی‌کنند و هیچ پولی صرفاً برای امضای یک توافق یا شرکت در یک جلسه آزاد نمی‌شود. این توافق به گونه‌ای تنظیم شده است که نگرانی‌های ایالات متحده و متحدانش در اولویت قرار گیرد و اگر جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود عمل کند، مزایای اقتصادی به سمت آنها و کل منطقه سرازیر شود. این توافق پتانسیل بازسازی منطقه و منجر شدن به صلح پایدار را دارد». 

او در انتها مدعی شد که دونالد ترامپ «به هر طریقی که باشد» نتیجه خوبی از گفت‌و‌گو‌ها خواهد گرفت. 

پیش از این، ترامپ نیز به دلیل انتشار برخی جزئیات از متن توافقنامه به رسانه‌ها تاخته و آنها را «جعلی» توصیف کرده بود.

منبع: الجزیره

برچسب ها: ونس ، معاون ترامپ ، توافق صلح
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