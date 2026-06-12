در هفته کاری که گذشت شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رشد ۴.۱۷ درصدی همراه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بازار سرمایه در هفته‌ای که گذشت، شاهد رشد قابل‌توجه در تمامی نماگر‌ها بود و همزمان با افزایش قیمت‌ها، جریان ورود نقدینگی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز ثبت شد.

بر اساس داده‌های معاملاتی، در هفته کاری که گذشت شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رشد ۴.۱۷ درصدی به عدد ۴ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۵۲ واحد رسید؛ در همین حال، شاخص کل هم‌وزن نیز با عملکردی مثبت، افزایش ۴.۷۸ درصدی را تجربه کرد و در ارتفاع یک میلیون و ۲۳۵ هزار و ۲۶۳ واحد قرار گرفت. شاخص فرابورس نیز از این رشد عقب نماند و با افزایش ۳.۸۹ درصدی، عدد ۳۵ هزار و ۶۸ واحد را به ثبت رساند.

جزئیات معاملات صندوق‌ها

در همین خصوص، کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با تشریح وضعیت معاملات در صندوق‌های سرمایه‌گذاری گفت: در هفته اخیر ارزش معاملات مربوط به حق‌تقدم صندوق‌های سهامی در مجموع به ۱۱۳ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان رسید.

او افزود: ارزش معاملات در روز‌های هفته به ترتیب شامل ۲۰ هزار و ۳۵۲ میلیارد تومان در شنبه، ۱۴ هزار و ۸۰۳ میلیارد تومان در یکشنبه، ۳۷ هزار و ۴۳۳ میلیارد تومان در دوشنبه، ۱۶ هزار و ۳۱۵ میلیارد تومان در سه‌شنبه و ۲۴ هزار و ۹۱۷ میلیارد تومان در چهارشنبه بوده است. همچنین در این بازه زمانی، سرانه خرید ۹۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سرانه فروش ۸۱ میلیون تومان به ثبت رسیده است.

آسایش در ادامه با اشاره به روند جریان نقدینگی اظهار کرد: از نظر ورود و خروج پول در حق‌تقدم صندوق‌های سهامی، در هفته‌ای که گذشت شنبه ۲ هزار و ۳۳۹ میلیارد تومان، یکشنبه ۵ هزار و ۸۳۱ میلیارد تومان، سه‌شنبه ۸۱۵ میلیارد تومان و چهارشنبه ۳ هزار و ۶۴۹ میلیارد تومان ورود پول داشتیم؛ هرچند در روز دوشنبه شاهد خروج ۶ هزار و ۸۵۴ میلیارد تومان نقدینگی بودیم، اما در نهایت مجموع ورود پول ۱۳ هزار و ۸۰ میلیارد تومان رسید.

این کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت صندوق‌های با درآمد ثابت نیز بیان کرد: در این بخش نیز شاهد جابه‌جایی نقدینگی بودیم؛ به طوری که در مجموع هفته، ۱۳۸ میلیارد تومان ورود پول به صندوق‌های با درآمد ثابت ثبت شد.

او در پایان تشریح کرد: در این صندوق‌ها روز شنبه ۸ میلیارد تومان ورود پول، یکشنبه ۸۵۵ میلیارد تومان خروج پول، دوشنبه هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان خروج پول، سه‌شنبه هزار و ۴۵ میلیارد تومان ورود پول و چهارشنبه هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان ورود پول رخ داد که برآیند کلی آن مثبت بوده است.

به نظر می‌رسد با تداوم روند صعودی شاخص‌ها و مثبت شدن جریان ورود پول به صندوق‌ها، اعتماد به بدنه بازار سرمایه در هفته گذشته افزایش یافته است.