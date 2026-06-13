باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به وزش باد و بارش های رگباری، عملیات محلول پاشی و سم پاشی باید به تعویق بیفتد تا از شسته شدن سموم جلوگیری شود.

به گفته وی، عشایر و دامداران به هنگام رگبار باران و رعد و برق از چرای دام و رفتن به ارتفاعات اجتناب کنند و همواره دام ها را در مکان های مسقف نگهداری کنند.

غلامی ادامه داد: با توجه به هشدار وزش باد شدید، تولیدکنندگان از استحکام سازه گلخانه ، پوشش نایلون و قیم گذاری نهال های تازه کشت شده اقدام کنند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر اطمینان از باز بودن کانال های خروج آب در باغات و مزارع افزود: با توجه به شرایط جوی، کشاورزان از باز بودن کانال های آب اطمینان حاصل کنند تا از اب گرفتگی احتمالی جلوگیری شود.

به گفته وی، با توجه به وزش باد شدید در مناطق مرکزی، جنوب غرب و دامنه های جنوبی البرز، آبیاری در صورت نیاز در ساعات خنک روز انجام دهند و از آبیاری بارانی در زمان وزش باد شدید خودداری شود.

غلامی در توصیه ای به صیادان گفت: با توجه به مواج بودن دریا از عملیات صیادی با شناورهای سبک خودداری شود تمهیدات لازم برای حفاظت از تجهیزات صیادی در ساحل در نظر گرفته شود.

براساس آمار میانگین بارش از ابتدای سال زراعی تا ۱۸ خردادماه ۲۲۶.۲ میلی متر، مدت مشابه سال قبل ۱۲۸.۸ میلی متر و بلندمدت ۲۲۰.۸ میلی متر است که این امر رشد ۷۵.۶ درصدی نسبت به سال قبل و ۲.۴ درصدی دوره نرمال را نشان می دهد.

طبق نقشه های هواشناسی امروز شنبه در شمال آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل رگبار پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد رخ خواهد داد. طی این مدت در سایر نقاط کشور آسمان صاف و آفتابی خواهد بود.

شنبه در غرب، جنوب غرب، مرکز و استان های واقع در دامنه های جنوبی البرز در برخی ساعات وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.