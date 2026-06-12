باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال کشورمان در اولین دیدار در جام جهانی ۲۰۲۶، بامداد سهشنبه ۲۶ خرداد و از ساعت ۴:۳۰ در ورزشگاه سوفای لسآنجلس به مصاف تیم نیوزیلند میرود.
فدراسیون بینالمللی فوتبال امروز داور بازی ایران و نیوزیلند را معرفی کرد.
بر اساس اعلام فیفا، سزار راموس از مکزیک، اولین بازی ایران در جام جهانی را قضاوت خواهد کرد.
آلبرتو مورین و مارکو بیسگوئرا هم به عنوان کمک، وی را در قضاوت این دیدار همراهی خواهند کرد.
البته راموس برای تیم ملی ایران ناشناخته نیست؛ این داور مکزیکی ۴۲ ساله پیشتر مسابقه ایران و عمان در جام ملتهای آسیا ۲۰۱۹ راسوت زده بود که با برتری ۲ بر صفر تیم کشورمان به پایان رسید.