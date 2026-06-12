باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان می‌گوید «متن نهایی و مورد توافق» بین آمریکا و ایران حاصل شده است.

شریف در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پاکستان اکنون از نزدیک با هر دو طرف برای نهایی کردن مراحل بعدی همکاری می‌کند.»

نخست وزیر پاکستان در انتها اضافه کرد که «صلح هرگز تا این حد نزدیک نبوده است.»

ساعتی پیش، سید عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که «تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هیچ‌گاه تا این حد به نهایی شدن نزدیک نبوده است».

او همچنین تاکید کرد که تا زمان تکمیل و نهایی شدن آن، رسانه‌ها باید از گمانه‌زنی درباره محتوای آن خودداری کنند.

این پست توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بازنشر شد.

منبع: الجزیره