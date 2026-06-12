در جریان نشست ویژه با رئیس‌جمهور روسیه، وزیر دفاع این کشور تاکید کرد ارتش روسیه به زودی ۲۰ هزار پهپاد با توان حمل بار سنگین نظامی دریافت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آندره بلوسوف، وزیر دفاع روسیه، اعلام کرد که نیرو‌های مسلح روسیه تا پایان سال ۲۰۲۶ تقریبا ۲۰ هزار پهپاد دریافت خواهند کرد که قادر به حمل محموله‌هایی انفجاری از ۱۰ تا ۴۰ کیلوگرم هستند.

اظهارات بلوسوف در جریان دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و شرکت‌کنندگان در عملیات ویژه نظامی مطرح شد و او در آنجا گفت: «امسال حدود ۲۰ هزار فروند از این پهپاد‌ها را در اختیار نیرو‌ها قرار خواهیم داد.»

این پهپادها از کلاس متوسط ​​هستند و برای حمل محموله‌های جنگی و شناسایی بین ۱۰ تا ۴۰ کیلوگرم طراحی شده‌اند و قادر به انجام مأموریت‌های مختلف در میدان نبرد می‌باشند.

این اعلامیه به عنوان بخشی از تلاش‌های مداوم روسیه برای توسعه قابلیت‌های پهپادی خود، که در درگیری اوکراین مؤثر بوده‌اند، و در حالی که مسکو به دنبال افزایش تولید داخلی خود برای تأمین نیاز‌های رو به رشد ارتش در میدان نبرد است، منتشر می‌شود.

شایان ذکر است که روسیه تولید انواع پهپاد‌ها را تشدید کرده است، از پهپاد‌های انتحاری کوچک گرفته تا پهپاد‌های بزرگ دوربرد.

منبع: آر تی

برچسب ها: ارتش روسیه ، وزیر دفاع روسیه ، پهپاد انتحاری
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