مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قم از فراهم شدن امکان دریافت غیرحضوری مجوز برپایی ایستگاه‌های صلواتی از طریق سامانه قمیار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  -  علی مؤمن حجازی، با اشاره به توسعه خدمات غیرحضوری شهرداری از طریق سامانه قمیار اظهار کرد: متقاضیان برپایی ایستگاه‌های صلواتی دیگر نیازی به مراجعه حضوری برای دریافت مجوز ندارند و می‌توانند تمامی مراحل ثبت درخواست و پیگیری آن را به‌صورت الکترونیکی انجام دهند.

وی افزود: هیئات مذهبی، مساجد، مجموعه‌های فرهنگی و سایر متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه قمیار، اطلاعات مورد نیاز شامل محل استقرار، زمان فعالیت و مشخصات ایستگاه صلواتی را ثبت کرده و وضعیت درخواست خود را پیگیری کنند.

مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قم با بیان اینکه این خدمت با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات شهری ارائه شده است، گفت: استفاده از ظرفیت سامانه‌های هوشمند شهری موجب کاهش مراجعات حضوری، تسریع فرآیند‌های اداری و افزایش شفافیت در ارائه خدمات می‌شود.

مؤمن حجازی ادامه داد: دریافت مجوز ایستگاه‌های صلواتی یکی از خدماتی است که اکنون از طریق قمیار در اختیار شهروندان قرار گرفته و متقاضیان می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مراحل قانونی آن را طی کنند.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت ضوابط در برپایی ایستگاه‌های صلواتی خاطرنشان کرد: برگزارکنندگان باید ضمن دریافت مجوز‌های لازم، الزامات ایمنی، بهداشتی و حقوق شهروندی را رعایت کنند تا خدمات‌رسانی به زائران و شهروندان در فضایی منظم و مناسب انجام شود.

مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قم در پایان بیان کرد: سامانه قمیار به‌عنوان درگاه خدمات الکترونیکی شهرداری قم، زمینه دسترسی آسان شهروندان به خدمات مختلف شهری را فراهم کرده و بسیاری از فرآیند‌های اداری را بدون نیاز به مراجعه حضوری قابل انجام کرده است.

منبع:شهرداری  قم

برچسب ها: ماه محرم ، ایستگاه صلواتی
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