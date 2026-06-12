باشگاه خبرنگاران جوان - علی مؤمن حجازی، با اشاره به توسعه خدمات غیرحضوری شهرداری از طریق سامانه قمیار اظهار کرد: متقاضیان برپایی ایستگاههای صلواتی دیگر نیازی به مراجعه حضوری برای دریافت مجوز ندارند و میتوانند تمامی مراحل ثبت درخواست و پیگیری آن را بهصورت الکترونیکی انجام دهند.
وی افزود: هیئات مذهبی، مساجد، مجموعههای فرهنگی و سایر متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه قمیار، اطلاعات مورد نیاز شامل محل استقرار، زمان فعالیت و مشخصات ایستگاه صلواتی را ثبت کرده و وضعیت درخواست خود را پیگیری کنند.
مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قم با بیان اینکه این خدمت با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات شهری ارائه شده است، گفت: استفاده از ظرفیت سامانههای هوشمند شهری موجب کاهش مراجعات حضوری، تسریع فرآیندهای اداری و افزایش شفافیت در ارائه خدمات میشود.
مؤمن حجازی ادامه داد: دریافت مجوز ایستگاههای صلواتی یکی از خدماتی است که اکنون از طریق قمیار در اختیار شهروندان قرار گرفته و متقاضیان میتوانند در کوتاهترین زمان ممکن مراحل قانونی آن را طی کنند.
وی با تأکید بر اهمیت رعایت ضوابط در برپایی ایستگاههای صلواتی خاطرنشان کرد: برگزارکنندگان باید ضمن دریافت مجوزهای لازم، الزامات ایمنی، بهداشتی و حقوق شهروندی را رعایت کنند تا خدماترسانی به زائران و شهروندان در فضایی منظم و مناسب انجام شود.
مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قم در پایان بیان کرد: سامانه قمیار بهعنوان درگاه خدمات الکترونیکی شهرداری قم، زمینه دسترسی آسان شهروندان به خدمات مختلف شهری را فراهم کرده و بسیاری از فرآیندهای اداری را بدون نیاز به مراجعه حضوری قابل انجام کرده است.
منبع:شهرداری قم