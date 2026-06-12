باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور از آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور خبر داد و اعلام کرد: در حال حاضر تردد در اغلب محورهای اصلی کشور روان است و تنها در برخی مسیرها محدودیت‌های مقطعی اعمال شده است.

محرابی‌نیا با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای شمالی اظهار کرد: تردد در محور آزادراه تهران–شمال و محور چالوس در مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است.

او بیان کرد:همچنین در محور چالوس مسیر شمال به جنوب، ترافیک سنگین گزارش شده و در محدوده‌های پل زنگوله، سیاه‌بیشه، مکارود، هزارچم، هریجان و مجلار شاهد ترافیک هستیم.

وی افزود: در محور هراز نیز ترافیک در مسیر رفت و برگشت محدوده سه‌راهی چلاو سنگین است و در محور فیروزکوه نیز در محدوده دماوند ترافیک پرحجم گزارش شده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به وضعیت ترافیکی سایر محورهای پرتردد گفت: در آزادراه رشت–قزوین محدوده شهر رودبار، ترافیک سنگین است. همچنین در محور قدیم بومهن–تهران در محدوده شمیرانات تا جاجرود و آزادراه پردیس–تهران در مسیر رفت و برگشت، تردد با حجم بالای خودرو همراه است.

محرابی‌نیا ادامه داد: در محور آزادراه تهران–شمال مسیر شمال به جنوب، محور فیروزکوه–رشت و محور قدیم تهران–بومهن نیز تردد پرحجم گزارش شده است.

وی با بیان اینکه سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام برخوردار هستند، گفت: محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی گزارش شده‌اند.

او گفت: محور چالوس و آزادراه تهران–شمال مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی مسدود است. تردد در برخی مقاطع محورهای شمالی با محدودیت و افزایش حجم ترافیک همراه است.