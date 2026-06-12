باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس عصر امروز در نشست شورای اداری این شهرستان، با تشریح موازنه قدرت میان جبهه مقاومت و استکبار جهانی اظهار کرد: کاخ سفید با هدف تضعیف پایگاه منطقه‌ای ایران، ستیز با مظاهر اسلامی و تحت فشار قرار دادن معیشت جامعه وارد معرکه شد، اما در مواجهه با اقتدار جمهوری اسلامی در هاضمه معادلات منطقه‌ای ناکام ماند و نفوذ بین‌المللی خود را در خاورمیانه از دست داد.

وی با یادآوری این نکته که تقابل فعلی با آمریکا فراتر از درگیری‌های مرسوم نظامی و در قالب یک نبرد تمام‌عیار هوشمند و امنیتی جریان دارد، گفت: انزواطلبی کاخ سفید تا جایی پیش رفته که حتی متحدان سنتی این کشور در منطقه نیز دیگر تمایلی به همپیمانی با سیاست‌های واشنگتن ندارند.

نایب‌رئیس قوه مقننه در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح گشایش‌های بودجه‌ای در حوزه زیرساختی پرداخت و بیان کرد: با تخصیص بودجه کلان یک‌هزار میلیارد تومانی برای کلان‌پروژه ساماندهی پسماند گیلان، مدیران اجرایی موظفند با تعامل و جدیت مضاعف، عملیاتی شدن این طرح زمین‌مانده را سرعت ببخشند.

حاجی‌بابایی با اعلام رسیدن حجم فیزیکی پروژه سد پلرود به مرز ۸۲ درصد، از یک گام اداری جدید رونمایی کرد و افزود: مکاتبه‌ای کارشناسی و فنی تدوین شده تا در سایه تعامل مستقیم و چانه‌زنی با وزیر نیرو، روند تامین منابع مالی و بهره‌برداری نهایی از این پروژه حیاتی شتاب بگیرد.

وی در پاسخ به مطالبات دیرین مردم منطقه درباره تغییر در ساختار تقسیمات کشوری خاطرنشان کرد: ارتقای ساختار سیاسی بخش رحیم‌آباد به شهرستان، با توجه به شاخص فزاینده جمعیتی آن یک ضرورت است؛ تحقق این امر مستلزم ارائه فوری پیوست کارشناسی از سوی استاندار گیلان است تا فرآیند تصویب آن را در وزارت کشور و مراجع ذی‌ربط با شتاب بیشتری کلید بزنیم.