مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:روز یکشنبه با عبور سامانه بارشی از شمال غرب، در برخی مناطق شمال غرب رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رخ می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی اظهارداشت: امشب در شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، ارتفاعات گلستان و برخی مناطق در خراسان شمالی افزایش ابر، رگبار باران، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد را شاهد بودیم. 

او بیان کرد: فردا (شنبه) این شرایط در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی و خراسان شمالی رخ خواهد داد.

وی توضیح داد: روز یکشنبه با عبور سامانه بارشی از شمال غرب، در برخی مناطق شمال غرب رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رخ می‌دهد.

او گفت: روز دوشنبه علاوه بر مناطق فوق، در غرب سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز مرکزی و شمال شرق کشور و سه‌شنبه در شمال غرب، ارتفاعات و دامنه‌های البرز و شمال شرق کشور در بعضی ساعات رگبار پراکنده ادامه خواهد داشت.

وی افزود: از امشب تا یکشنبه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در برخی نقاط جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات شمال و شرق هرمزگان، رشد ابر با احتمال رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید دور از انتظار نیست.

وی تاکید کرد:همچنین امشب در مناطقی از غرب، جنوب غرب و شرق کشور، در بعضی ساعات وزش باد شدید و در مناطق مستعد گرد و خاک پیش بینی می شود.

او گفت:طی سه روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و طی روزهای شنبه و یکشنبه دریای خزر مواج است.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
افزایش رگبار و رعد وبرق در نوار شمالی کشور
هشدار دریایی هواشناسی درباره افزایش سرعت وزش باد و ارتفاع امواج
وزش باد شدید در نواحی شمال و شرق کشور طی ۵ روز آینده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲۲ خرداد
هشدار دریایی هواشناسی درباره افزایش سرعت وزش باد و ارتفاع امواج
تأمین سهمیه سوخت ژنراتور صنایع/پیش‌بینی ۳۵۰ میلیون لیتر سهمیه برای بخش صنعت
میانگین بازده نیروگاه‌های کشور از مرز ۴۰ درصد گذشت
فرآیند گازرسانی در کشور به ایستگاه پایانی نزدیک می‌شود
تمرکز بر بخش حمل‌ونقل ریلی در جهت توسعه گردشگری
ضرورت توزیع سوخت بخش کشاورزی بر مبنای سطح اراضی
نوری: بریکس بزرگ‌ترین ظرفیت جهان برای همکاری‌های کشاورزی است
تحقق ترانزیت ۴۰ میلیون تنی ترانزیت کالا تا پایان برنامه هفتم
تقویت بخش امنیت سایبری هوایی کشور در دستور کار قرار گرفت
آخرین اخبار
هفته سبز شاخص کل بورس/ ورود پول حقیقی به صندوق‌های سهامی و درآمد ثابت
بازگشت ۳۸درصد از ظرفیت پتروشیمی به چرخه تولید
همکاری ایران و هند در بخش کشاورزی تا سطح راهبردی گسترش می یابد
تقویت بخش امنیت سایبری هوایی کشور در دستور کار قرار گرفت
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲۲ خرداد
هشدار دریایی هواشناسی درباره افزایش سرعت وزش باد و ارتفاع امواج
نوری: بریکس بزرگ‌ترین ظرفیت جهان برای همکاری‌های کشاورزی است
فرآیند گازرسانی در کشور به ایستگاه پایانی نزدیک می‌شود
ضرورت توزیع سوخت بخش کشاورزی بر مبنای سطح اراضی
تحقق ترانزیت ۴۰ میلیون تنی ترانزیت کالا تا پایان برنامه هفتم
تمرکز بر بخش حمل‌ونقل ریلی در جهت توسعه گردشگری
میانگین بازده نیروگاه‌های کشور از مرز ۴۰ درصد گذشت
تأمین سهمیه سوخت ژنراتور صنایع/پیش‌بینی ۳۵۰ میلیون لیتر سهمیه برای بخش صنعت
پایان ابهام در استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌های سوخت
ناترازی انرژی و راه‌حل فراموش‌شده/وقتی تجهیزات ناکارآمد عامل مصرف بالا هستند
تولید داخلی؛ سد استوار بخش کشاورزی در برابر تحریم‌های اقتصادی
توقف قطار خاوران- مشهد در پی خروج چند محور از خط/ اعزام مسافران با قطار جایگزین
افزایش رگبار و رعد وبرق در نوار شمالی کشور
ترافیک سنگین در برخی محورهای تهران و شمال