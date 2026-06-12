باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی اظهارداشت: امشب در شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، ارتفاعات گلستان و برخی مناطق در خراسان شمالی افزایش ابر، رگبار باران، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد را شاهد بودیم.

او بیان کرد: فردا (شنبه) این شرایط در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی و خراسان شمالی رخ خواهد داد.

وی توضیح داد: روز یکشنبه با عبور سامانه بارشی از شمال غرب، در برخی مناطق شمال غرب رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رخ می‌دهد.

او گفت: روز دوشنبه علاوه بر مناطق فوق، در غرب سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز مرکزی و شمال شرق کشور و سه‌شنبه در شمال غرب، ارتفاعات و دامنه‌های البرز و شمال شرق کشور در بعضی ساعات رگبار پراکنده ادامه خواهد داشت.

وی افزود: از امشب تا یکشنبه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در برخی نقاط جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات شمال و شرق هرمزگان، رشد ابر با احتمال رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید دور از انتظار نیست.

وی تاکید کرد:همچنین امشب در مناطقی از غرب، جنوب غرب و شرق کشور، در بعضی ساعات وزش باد شدید و در مناطق مستعد گرد و خاک پیش بینی می شود.

او گفت:طی سه روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و طی روزهای شنبه و یکشنبه دریای خزر مواج است.