باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به آکسیوس گفت که اظهارات عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در مورد توافق صلح «بسیار مثبت» بوده است.
ترامپ همچنین گفت که هنوز معتقد است توافق مذکور میتواند تا روز یکشنبه یا دوشنبه امضا شود.
وزیر امور خارجه کشورمان پیش از این در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که توافق بر سر متن تفاهمنامه با آمریکا «هرگز تا این حد نزدیک نبوده است». او همچنین از رسانهها خواست که از گمانهزنی در مورد جزئیات این توافق خودداری کنند.
در ادامه ترامپ این پست را بازنشر کرد.
شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان میگوید «متن نهایی و مورد توافق» بین آمریکا و ایران حاصل شده و این کشور در مراحل بعدی با دو طرف در ارتباط خواهد بود.
عصر امروز وبگاه آکسیوس اعلام کرد که تفاهمنامه ایران و آمریکا حداقل طبق گفته دونالد ترامپ آتشبس را به مدت ۶۰ روز تمدید خواهد کرد و شامل لبنان نیز خواهد شد.
به گزارش این رسانه آمریکایی، تنگه هرمز بلافاصله به طور کامل بازگشایی میشود و در صورت رعایت مفاد تفاهمنامه، تحریمهای ایران لغو خواهد شد. طبق این توافق، حجم حمل و نقل دریایی در تنگه هرمز ظرف ۳۰ روز به حالت قبلی بازمیگردد.
بر اساس گزارش آکسیوس، طی آتشبس دو ماهه گفتوگوهای جزئیتر برگزار خواهد شد و مذاکرهکنندگان درباره برنامه هستهای ایران بحث خواهند کرد.
منبع: الجزیره