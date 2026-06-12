همخوانی نوجوانان در مسجد جمکران به همراه تصاویر رهبر شهید؛ پیشواز از محرم با شور حسینی +فیلم

در آستانه ماه محرم، مسجد جمکران میزبان اجرای همخوانی پرشور نوجوانانی بود که با در دست داشتن تصاویر رهبر شهید انقلاب اسلامی، حال و هوای این مکان نورانی را آکنده از عشق به حسین (ع) و وفاداری به ولایت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛زهره شعبانی-  در آستانه ماه عزای سید و سالار شهیدان، گروه‌های همخوانی نوجوانان در آستان مقدس مسجد جمکران گرد هم آمدند؛نوجوانانی که با شور و اشتیاق وصف‌ناپذیری، همخوانی خود را با در دست داشتن تصاویر رهبر شهید انقلاب اسلامی، آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (ره)، ارادت خود را به مقام شامخ رهبری و تبعیت از ولایت نشان دادند و ثابت کردند که مکتب حسین (ع) و راه شهدا، همواره ادامه‌دار خواهد بود و نوجوانان این مرز و بوم، پاسداران این میراث ارزشمند هستند.

اجرای همخوانی نوجوانان در آستانه محرم، با استقبال پرشور زائران و مجاوران مسجد جمکران مواجه شد و حاضران ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا، بار دیگر عشق خود را به اهل‌بیت (ع) و ولایت ابراز کردند.

مسجد مقدس جمکران در ایام محرم برنامه‌های متنوعی از جمله سخنرانی‌های مذهبی، مراسم سوگواری، دسته‌روی‌های عزاداری و همخوانی‌های گروه‌های مختلف سنی را تدارک دیده است تا میزبان شایسته‌ای برای عزاداران حسینی باشد.

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برچسب ها: مسجد مقدس جمکران ، ماه محرم
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