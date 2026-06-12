مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان از وزش طوفان شدید در منطقه سیستان خبر داد و گفت: امروز (۲۲ خرداد ۱۴۰۵) بیشینه سرعت باد در زابل به ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن حیدری اظهار کرد: در شهرستان زهک نیز بیشینه سرعت باد به ۷۱ کیلومتر بر ساعت رسید.

وی افزود: در سال‌های گذشته به‌دلیل خشکی گسترده تالاب بین‌المللی هامون، با آغاز فعالیت بادهای ۱۲۰ روزه سیستان شاهد افزایش چشمگیر گردوغبار، کاهش شدید دید افقی و افت کیفیت هوا در منطقه بودیم؛ اما امسال با آبگیری بخشی از تالاب هامون، شرایط تا حدودی متفاوت شده است. به‌گونه‌ای که با وجود ثبت سرعت باد ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت در زابل، کاهش قابل توجهی در دید افقی مشاهده نشده و میزان گردوغبار نسبت به سال‌های خشک گذشته کمتر بوده است.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: مرطوب شدن بخشی از بستر تالاب هامون موجب کاهش خیزش گردوخاک از این کانون مهم گردوغبار شده و نقش مؤثری در بهبود نسبی شرایط جوی منطقه ایفا کرده است.

حیدری با اشاره به آثار اقلیمی بادهای ۱۲۰ روزه افزود: تشدید این بادها علاوه بر کاهش گردوغبار ناشی از بسترهای مرطوب تالاب، موجب تعدیل نسبی دمای هوا و کاهش گرمای محسوس در منطقه سیستان شده است. اثرات این جریان باد تنها به شمال استان محدود نبوده و در برخی مناطق مرکزی و جنوبی استان سیستان و بلوچستان نیز به‌صورت کاهش نسبی دما و بهبود شرایط حرارتی احساس می‌شود.

وی درباره آخرین پیش‌بینی‌های جوی استان گفت: تا صبح فردا در شمال استان وزش باد شدید و در مناطق مستعد طوفان گردوخاک پیش‌بینی می‌شود و احتمال افزایش غبار در زاهدان و مناطق مرکزی استان وجود دارد. طی این مدت در سایر مناطق استان نیز وزش باد متوسط و گاهی گردوخاک مورد انتظار است.

وی افزود: تا بعدازظهر فردا در ارتفاعات جنوبی استان شرایط برای رشد ابرهای همرفتی، رگبارهای پراکنده، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید لحظه‌ای مهیا خواهد بود. همچنین روز یکشنبه بعدازظهر در زاهدان و نواحی مرکزی استان وزش باد و گردوخاک و در نواحی غربی زاهدان به‌ویژه منطقه شورگز، وزش باد شدید همراه با گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. از فردا نیز روند افزایش دما در نیمه شمالی استان آغاز خواهد شد.

حیدری در پایان با اشاره به اثرات مخاطرات جوی بر سلامت و ایمنی شهروندان توصیه کرد: بیماران تنفسی، سالمندان، کودکان و سایر گروه‌های حساس از حضور غیرضروری در فضای باز و مناطق درگیر گردوخاک خودداری کرده و در صورت ضرورت از ماسک مناسب استفاده کنند. همچنین در زمان فعالیت سامانه‌های همرفتی و وقوع رگبار و رعدوبرق، از اسکان و توقف در حاشیه و بستر مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی، صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در فضای باز خودداری شود.

وی همچنین با توجه به افزایش دمای هوا در روزهای آینده، بر مدیریت مصرف آب و برق، خودداری از فعالیت‌های سنگین در ساعات گرم روز، نوشیدن مایعات کافی و توجه ویژه به سلامت سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای تأکید کرد.

منبع هواشناسی سیستان وبلوچستان