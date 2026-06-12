رئیس ستاد و معاون همانگ کننده ارتش با بیان اینکه ما هرگز به دنبال سلاح اتمی نخواهیم بود، گفت: امروز قدرت ما در منطقه تنگه هرمز حاکم است.

وی در ادامه، توان نظامی ایران را دفاعی و در چارچوب ایجاد بازدارندگی خواند و تصریح‌کرد: ما علاقه‌مند به ایراد آسیب به بشریت نیستیم. رهبر شهید انقلاب همیشه می‌فرمودند که «ما هرگز به دنبال سلاح اتمی نخواهیم بود» چون سلاح کشتار جمعی است و ما هرگز اهل کشتار جمعی نیستیم.

دریادار سیاری ادامه داد: ما طعم کشتار جمعی را در دوران ۸ ساله دفاع مقدس، در حلبچه، فاو و شهرهای غربی خود دیده‌ایم. ما دیدیم چطور ۵ هزار نفر در یک لحظه کشته شدند. ما سلاح کشتار جمعی را نمی‌خواهیم، چون حقوق بشر رعایت نمی‌شود. در آموزش‌های ما در ارتش و سپاه حتی خبری از آموزش آفند شیمیایی نیست، اصلا چنین چیزی آموزش داده نمی‌شود چون ما هرگز اهل کشتار جمعی نیستیم و در عوض، پدافند را کار می‌کنیم.

معاون هماهنگ کننده ارتش در پاسخ به پرسشی مبنی بر چرایی عدم حمله پیش‌دستانه ایران به دشمنان با وجود اقدامات آنان، بیان‌داشت: قوانین و مقرراتی بر نیروهای مسلح حاکم است که تصمیمات باید ابلاغ و سپس اجرا شود. شاید مسئولان ما به این جمع‌بندی نرسیده بودند که دشمن قصد حمله به ما دارد. ما در دیپلماسی واژه‌ای داریم تحت عنوان «دیپلماسی ناوچه‌های توپ‌دار»، بدین معنا که دشمنان برخوردار از قدرت دریایی، در نزدیکی کشور هدف قرار گرفته و او را تهدید به اقدام نظامی می‌کنند. این احتمال وجود داشت که اقدامات دشمن، در همین راستا باشد.

دریادار سیاری در ادامه به ناامیدی دشمنان باتوجه به ایستادگی ملت ایران اشاره کرد و گفت: دشمن از ما تسلیم می‌خواهد، اما آیا این ملت، تسلیم می‌پذیرد؟ حتی خائنان به مردم هم تسلیم را قبول نمی‌کنند اگر معنای درست واژه تسلیم را بفهمند. تسلیم نه در دین ما است و نه در فرهنگ ملی ما. ما در طول تاریخ ضعیف شده‌ایم، مورد ظلم قرار گرفته‌ایم، اما تسلیم نشده‌ایم. این ویژگی ملتی بیدار، آگاه، وطن پرست، ولایتمدار و دین‌دار است.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه عنوان کرد: در جنگ ۱۲ روزه، همه نیروهای مسلح مردانه ایستادند و جنگیدند و ما درس آموخته‌های بسیار زیادی در زمین و هوا و دریا به دست آوردیم. شهید موسوی آن زمان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شد و امیر حاتمی، فرمانده ارتش، با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، به همه نقاط کشور که ارتش در آنجا یگان داشت، سفر کردیم و نقاط ضعف و قوت را بررسی کرده و در جهت رفع معایب اقدام کردیم. همچنین درس آموخته‌ها را به دروس دانشگاهی وارد کردیم و همزمان توان ارتش جمهوری اسلامی ایران، به ویژه آمادگی نیروی انسانی را در حد تهدیدات ارتقا دادیم.

رئیس ستاد ارتش در ادامه به شهادت مظلومانه کارکنان ناوشکن دنا در جنگ رمضان به دست نیروهای آمریکایی پرداخت و بیان‌داشت: ناو ما برای شرکت در یک رزمایش صلح و دوستی به کشور دیگری رفته بود، ماموریت آنان آموزشی بود و سلاح جنگی به همراه نداشتند و مظلومانه مورد هدف قرار گرفتند.

امیر سیاری افزود: این شهدا مظلومانه شهید شدند، اگر مرد میدان بودند چرا کسی را غریبانه گیر آوردند و به شهادت رساندند؟ ما انتقام این شهدا را خواهیم گرفت. سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری چرا درباره این موضوعات حرفی نمی‌زنند؟ ما ۱۰۴ شهید دادیم و ۲۰ پیکر از شهدای ما در دریا مانده و برنگشته است. هیچ اصول و انسانیتی در این کار نیست؛ این شهدا مظلومانه به شهادت رسیدند و باید به خواسته‌های خانواده‌های شهدا رسیدگی و موضوع با جدیت دنبال شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ایستادگی نیروهای مسلح اشاره کرد و بیان‌داشت: پای لانچر بودن، معنایش این است که رزمنده می‌داند که مورد اصابت قرار می‌گیرد اما برای ملت خود می‌ایستد؛ این مردانگی است.

رئیس ستاد معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه پهپادهای زیادی در ارتش و سپاه به سوی دشمنان پرتاب شده است، گفت: پهپاد در شرایط سخت و با کم‌ترین زمان ممکن آماده می‌شود؛ ما حتی در مسیر شلیک پهپاد به‌سوی دشمن نیز شهید داده‌ایم. با این حال سرعت و روند تولید پهپادها بسیار بالاتر از چیزی است که دشمنان تصور می‌کنند.

دریادار سیاری همچنین درمورد ادعاهای دشمنان مبنی بر از بین رفتن قدرت دریایی کشورمان، تصریح کرد: می‌گویند نیروی دریایی ایران آسیب دیده است، ما که ادعا نمی‌کردیم نیروی دریایی جهانی هستیم و در آن سوی کره زمین، می‌جنگیم اما ما در منطقه خودمان قدرت داشته و داریم. اگر مرد هستند جلو بیایند.

وی درباره کنترل تنگه هرمز توسط ایران اسلامی نیز گفت: غرب تنگه‌ هرمز، خود تنگه و خلیج فارس تحت کنترل محکم نیروی دریایی سپاه بوده و شرق تنگه‌ هرمز و شمال اقیانوس هند تحت کنترل محکم نیروی دریایی ارتش است. رهبر شهید انقلاب همیشه می‌فرمودند که دریای عمان، خط مقدم خلیج فارس است چون دشمن از آن نقطه وارد خواهد شد. امروز قدرت ما در این منطقه حاکم است و این یعنی هیچ شناوری بدون اجازه‌ ما نمی‌تواند وارد شود.

رئیس ستاد معاون هماهنگ‌کننده ارتش، ضمن تجلیل از سربازان و با بیان اینکه سرباز عاشق مملکتش است و برای این مملکت سینه سپر می‌کند، گفت: سربازی داریم که پایش قطع شده اما خانه نمی‌رود، سربازی داریم که دوران خدمتش تمام شده اما حاضر نیست کار را رها کند و برود. اکثر کارکنان ما در نقاط مختلف کشور، دور از خانواده هستند اما کار را زمین نمی‌گذارند و افتخارشان این است که پای مملکت ایستاده‌اند، همچون دوران ۸ ساله دفاع مقدس. آن زمان هم ما ایستادیم، آسیب دیدیم اما جانانه ایستادیم و مملکت و انقلابمان را حفظ کردیم. امروز هم میدان ایستادگی دست همین عزیزان است.

دریادار سیاری، بر مقابله با دشمنان تاکید و تصریح کرد: در رزمایش‌هایی که در جنوب شرق برگزار می‌کردیم، برای سناریوهای مختلف خود را آماده می‌کردیم، گاهی گفته می‌شد که مثلا فرض کنیم دشمن پا گذاشته روی خاک ما، آن زمان می‌گفتم که قطعا در آن روز، من زنده نیستم وگرنه ما هرگز اجازه نمی‌دهیم دشمن پا روی خاک ما بگذارد. محال است کسی پا روی خاک ما بگذارد مگر آنکه از روی جنازه ما رد شود.

وی افزود: همه نیروهای مسلح به ویژه ارتش، امروز از آمادگی لحظه‌ای برخوردار هستند. ما هر لحظه در حال رصد دشمن در زمین، آسمان و دریا هستیم. آمادگی تجهیزاتی ما نیز باتوجه به آنچه که در اختیار داریم، ۱۰۰ درصد است. البته ما آسیب دیده‌ایم اما آنقدر توانمندی داریم که جای تجهیزات آسیب دیده را پر کنیم. ما ققنوس‌وار عمل می‌کنیم و از خاکستر خود بلند شده و محکم‌تر می‌ایستیم؛ مردم مطمئن باشند که ما ایستاده‌ایم.

امیر دریادار سیاری با بیان اینکه ما دستمان روی ماشه است و از جانمان هراسی نداریم، گفت: ما هم تاکتیک داریم، هم تکنیک. جنگیدن را هم به خوبی بلد هستیم و تجربیات بسیار خوبی هم به دست آورده‌ایم. دشمن هم به خوبی می‌داند با چه قدرتی طرف حساب است.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش به شرح ویژگی‌های شهید امیر سپهبد موسوی پرداخت و با صمیمانه خواندن روحیات این شهید، اظهار داشت: ایشان با نیروها بسیار صمیمانه برخورد می‌کرد، چه با کارکنان وظیفه و چه دیگر کارکنان. وی همزمان اصول نظامی را رعایت می‌کرد اما معتقد بود که باید بر قلب‌ها حاکمیت کرد. امیر موسوی یکی از فرماندهان موفق در این حوزه بود که همزمان ارتباطات بسیار خوبی با همه مردم داشت. ما رفاقت قدیمی با شهید موسوی داشتیم و خدمت خانواده ایشان گفتم که پس از شهادت امیر سپهبد موسوی، فکر می‌کنم همه چیزم از دست رفته است، چون یک رفیق و هم خدمتی خوب را از دست دادم.

معاون هماهنگ کننده و رئیس ستاد ارتش در پایان از مردم خواست که برای نیروهای مسلح دعا کنند و ادامه‌ داد: مردم بدانند که بنده حقیر و همه همرزمانم، تا جایی که جان در بدن داریم، برای دفاع از میهن و مردم و انقلاب می‌جنگیم. مردم هم برای ما دعا کنند و بدانند که حرکت آنان، ایستادگی آنان و مقاومتشان، همچون دورتن دفاع مقدس، به ما و تمامی رزمندگان، روحیه می‌دهد.

منبع: ارتش