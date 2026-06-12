منابع صهیونیستی فاش کردند که در تماس آخر میان ترامپ و نتانیاهو، رئیس‌جمهور آمریکا به او گفته است که زمان پایان جنگ رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کانال ۱۲ تلویزیون رژیم ترورستی اسرائیل به نقل از یک منبع آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در آخرین تماس تلفنی خود به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم تروریستی ابلاغ کرده است که این توافق (با ایران) خوب است و اکنون زمان پایان دادن به جنگ فرا رسیده است.

این منبع آمریکایی افزود که نتانیاهو در جریان این مکالمه تلفنی با ترامپ، زیاد صحبت نکرده و متوجه شده است که توانایی تاثیرگذاری بر این توافق را ندارد.

شایان ذکر است که ساعتی پیش، سید عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که «تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هیچ‌گاه تا این حد به نهایی شدن نزدیک نبوده است». این پست توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بازنشر شد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: دونالد ترامپ ، ایران و آمریکا
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