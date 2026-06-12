مسئول باغبانی اداره جهاد کشاورزی گتوند، اعلام کرد که استفاده از روش‌های نوین آبیاری در تاکستان‌های این شهرستان، ضمن کاهش مصرف آب، موجب افزایش ۵۰ تا ۶۷ درصدی عملکرد محصول در هکتار شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - مریم بشیری مسئول باغبانی جهاد کشاورزی گتوند با اشاره به تحول روش‌های آبیاری در باغ‌های استان خوزستان گفت: استفاده از روش‌های نوین آبیاری علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب، تولید و کیفیت محصول را نیز افزایش داده است.

او افزود:این تغییر رویکرد به سمت مکانیزاسیون، تأثیر مستقیمی بر کارایی مصرف آب داشته و در عین حال بهره‌وری زمین‌های کشاورزی را به طور چشمگیری بهبود بخشیده است.

افزایش چشمگیر عملکرد در هکتار

مسئول باغبانی جهاد کشاورزی گتوند با ارائه آمار مقایسه‌ای از وضعیت باغ‌های این شهرستان پیش و پس از اجرای آبیاری تحت فشار ادامه داد: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، میانگین عملکرد هر هکتار پیش از اجرای آبیاری تحت فشار بین ۹ تا ۱۰ تن بود، اما پس از آن این میزان به طور میانگین به ۱۵ تن در هکتار افزایش یافته است.

این مقام مسئول اضافه کرد: این ارقام نشان‌دهنده افزایش بین ۵۰ تا ۶۷ درصدی در عملکرد محصول انگور است که عمدتاً ناشی از توزیع یکنواخت‌تر آب در سطح ریشه، کاهش تنش آبی و بهبود جذب عناصر غذایی توسط گیاه عنوان شده است.

گستره کشت انگور در هفت شهرستان خوزستان

خانم بشیری در ادامه به پراکندگی باغ‌های انگور در استان اشاره کرد و گفت: ارقام مختلف انگور در هفت شهرستان خوزستان زیر آفتاب گرم جنوب به بار می‌نشینند.

 به گفته او، شهرستان‌های گتوند، دزفول، شوشتر، اندیمشک، باغملک، رامهرمز و ایذه از قطب‌های تولید این محصول در استان محسوب می‌شوند.

مریم بشیری با اشاره به اقلیم گرم و خشک خوزستان، سازگاری ارقام مختلف انگور با این شرایط را حاصل سال‌ها تحقیق و انتخاب رقم‌های مقاوم دانست.

بشیری در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم حمایت‌های دولتی از توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، سطح زیرکشت مجهز به این فناوری‌ها در استان گسترش یابد و جایگاه خوزستان به عنوان یکی از قطب‌های تولید انگور زودرس در سطح ملی و منطقه‌ای تثبیت شود.

آبیاری تحت فشار؛ راهبردی برای مقابله با کم‌آبی

در سال‌های اخیر، جهاد کشاورزی خوزستان با توجه به بحران کم‌آبی و کاهش منابع سطحی و زیرزمینی، سیاست گسترش سامانه‌های آبیاری تحت فشار (قطره‌ای و بارانی) را در دستور کار قرار داده است.

تجربه موفق تاکستان‌های گتوند نشان می‌دهد که این روش نه تنها مصرف آب را کاهش می‌دهد، بلکه از طریق مدیریت دقیق رطوبت خاک، امکان دستیابی به عملکردهای بالاتر و کیفی‌تر را نیز فراهم می‌کند.

برچسب ها: انگور یاقوتی ، جهاد کشاورزی ، گتوند
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