باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانه صهیونیستی تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد در دولت آمریکا، گفت که واشنگتن «بین ۸۰ تا ۸۵ درصد» از امضای توافق صلح با ایران در روزهای آینده مطمئن است.
این مقام ارشد در تماسی تلفنی به خبرنگاران گفت: «ما انتظار داریم که توافق را طی چند روز آینده امضا کنیم. اما نمیتوانم تاریخ دقیقی به شما بگویم. اگر قرار بود به شما اطمینان بدهم شاید امروز صبح ۷۵ درصد میگفتم، اما الان بیشتر شبیه ۸۰ تا ۸۵ درصد است. هرچند ۱۰۰ درصد نیست.»
از روز گذشته گزارشها و اظهارنظرهای متعددی درباره نزدیک شدن ایران و آمریکا به متن یک تفاهمنامه منتشر شده است.
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان ساعاتی پیش اعلام کرد که «متن نهایی و مورد توافق بین آمریکا و ایران حاصل شده است».
پیش از آن، سید عباس عراقچی گفته بود که «تفاهمنامه اسلامآباد هیچگاه تا این حد به نهایی شدن نزدیک نبوده است». در همین حال، دونالد ترامپ اظهارات عراقچی را «بسیار مثبت» ارزیابی کرده و از احتمال امضای توافق تا روز دوشنبه سخن گفته است.
آکسیوس گزارش داده است که در چارچوب تفاهم احتمالی ایران و آمریکا، آتشبس ۶۰ روزه تمدید خواهد شد و شامل لبنان نیز میشود. همچنین بازگشایی تنگه هرمز، آغاز مذاکرات هستهای و لغو تدریجی تحریمها در صورت اجرای تعهدات از دیگر مفاد ادعایی این توافق عنوان شده است.
منبع: تایمز اسرائیل