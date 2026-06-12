باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراکز خرید تضمینی گندم استان با قدردانی از تلاش کارکنان مراکز خرید و همکاران ادارهکل غله و خدمات بازرگانی استان، گفت: همکاران ما در سراسر استان با حضور مستمر و تلاش جهادی، در حال خدمترسانی به کشاورزان هستند تا محصول ارزشمند آنان در کوتاهترین زمان ممکن تحویل، خریداری و ذخیرهسازی شود.
او همچنین از کشاورزان پرتلاش استان مازندران به عنوان پیشگامان تولید و تأمین امنیت غذایی کشور تقدیر کرد و افزود: گندمکاران استان با تلاش، همت و پشتکار خود نقش مهمی در پایداری تولید، خودکفایی در محصول راهبردی گندم و تأمین نان مردم ایفا میکنند و شایسته بالاترین سطح حمایت و قدردانی هستند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با تأکید بر اهمیت خرید تضمینی گندم، گفت: این فرآیند یکی از مهمترین حلقههای زنجیره تأمین امنیت غذایی کشور محسوب میشود و مجموعه غله استان با تمام ظرفیت و توان خود در تلاش است تا ضمن تسهیل روند تحویل محصول، خدماتی شایسته و مطلوب به کشاورزان ارائه دهد.
او با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر عملکرد مراکز خرید تضمینی گندم در سطح استان، افزود: بازدیدهای میدانی با هدف ارزیابی روند عملیات خرید، رفع موانع احتمالی و ارتقای کیفیت خدماترسانی به کشاورزان بهصورت مستمر در دستور کار قرار دارد.
جعفری در پایان با تأکید بر تداوم خدمترسانی مجموعه غله و خدمات بازرگانی استان مازندران تا پایان فصل برداشت گندم، گفت: همکاران ما در مراکز خرید تضمینی و بخشهای مختلف اجرایی با تمام توان در کنار کشاورزان حضور دارند و این تلاش جهادی تا پایان فصل برداشت این محصول استراتژیک ادامه خواهد داشت.
او افزود: هدف ما خرید سریع، مطلوب و بدون دغدغه محصول کشاورزان، حمایت از تولید داخلی و ایفای نقش مؤثر در تأمین امنیت غذایی پایدار جامعه است.