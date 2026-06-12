جوان طبیعت گردی که در شهرستان ممسنی در حال غرق شدن بود توسط اعضای تیم غواصی آتش نشانی کازرون نجات یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی بازیار رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کازرون، اظهار کرد: ۵ نفر از اعضای تیم غواصی سازمان آتش نشانی کازرون در برنامه‌ای تفریحی تمرینی به منطقه ده گردو شهرستان نورآباد ممسنی استان فارس رفته بودند که پس از پیمایش مسیر رودخانه، متوجه غرق شدگی و درخواست کمک فردی طبیعت گرد می‌شوند.

بازیار گفت: سرتیم و اعضای تیم غواصی آتش نشانی کازرون، بلافاصله پس از جستجوی مسیر و پیدا کردن محل شنا و غرق شدگی جوان طبیعت گرد ۲۶ ساله اهل شیراز، اقدام به نجات به موقع او از آب عمیق مسیر رودخانه کرده و وی را از مرگ حتمی نجات دادند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کازرون با هشدار به طبیعت گردان بیان کرد: با توجه به افزایش بارندگی‌های اخیر، بستر رودخانه، عمق آب و شرایط جریان در برخی نقاط منطقه ده گردو نسبت به گذشته تغییر کرده است. بسیاری از نقاطی که قبلاً کم‌خطر به نظر می‌رسیدند، اکنون می‌توانند دارای عمق بیشتر، جریان‌های پنهان و شرایط غیرقابل پیش‌بینی باشند.

او همچنین از همه گردشگران خواست: بدون آشنایی کامل با منطقه، وارد آب نشوند، به ظاهر آرام آب اعتماد نکنند، از شیرجه زدن در نقاط ناشناخته خودداری کنند، کودکان را بدون نظارت رها نکنند و در صورت نداشتن مهارت شنا، از ورود به بخش‌های عمیق پرهیز کنند.

بازیار با بیان اینکه طبیعت زیباست، اما رعایت اصول ایمنی ضروری است، گفت: یک لحظه بی‌احتیاطی می‌تواند جان انسان را به خطر بیندازد.

منبع: روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کازرون

برچسب ها: غرق شدگی ، طبیعت گرد ، غرق شدگی جوان ، تیم غواصی
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