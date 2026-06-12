باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس آمار منتشرشده از سوی شاپرک، تعداد کارتهای بانکی دارای حداقل یک تراکنش در اردیبهشت امسال به بیش از ۱۷۳ میلیون و ۲۴۵ هزار کارت رسیده که نسبت به ماه قبل ۲.۱۲ درصد رشد داشته است.
این آمار نشان میدهد استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی همچنان روندی صعودی دارد و تعداد بیشتری از کارتهای بانکی در چرخه مبادلات روزمره مردم قرار گرفتهاند.
بانک ملی؛ صدرنشین بازار کارتهای فعال
در میان ۲۹ بانک صادرکننده کارت، بانک ملی ایران با سهم ۲۰.۶۷ درصدی از کل کارتهای تراکنشدار کشور، فاصله محسوسی با سایر رقبا دارد. به بیان دیگر، بیش از یکپنجم کارتهای بانکی فعال که در اردیبهشتماه حداقل یک تراکنش در شبکه شاپرک داشتهاند، متعلق به بانک ملی ایران بوده است.
پس از بانک ملی، بانک ملت با سهم ۱۰.۴۵ درصد و بانک صادرات ایران با سهم ۹.۲۲ درصد در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتهاند. بانک سامان نیز با سهم ۷.۵۶ درصد چهارمین بانک بزرگ از نظر تعداد کارتهای فعال به شمار میرود. بانکهای کشاورزی، رفاه کارگران، تجارت و سپه نیز در ادامه این فهرست قرار دارند.
کارتهای برداشت؛ میدان اصلی رقابت بانکها
بررسی ترکیب کارتهای فعال نشان میدهد کارتهای برداشت همچنان ستون اصلی شبکه پرداخت کشور هستند. از مجموع بیش از ۱۷۳ میلیون کارت تراکنشدار، بیش از ۱۶۳ میلیون کارت از نوع برداشت بودهاند؛ به عبارتی ۹۴.۱۸ درصد کل کارتهای فعال کشور را کارتهای برداشت تشکیل میدهند.
در این بخش نیز بانک ملی ایران جایگاه نخست را در اختیار دارد. آمار شاپرک نشان میدهد ۲۱.۲۱ درصد از کل کارتهای برداشت فعال کشور متعلق به بانک ملی است. پس از آن، بانکهای ملت، صادرات ایران و سامان بیشترین سهم را از این بازار در اختیار دارند؛ بازاری که به دلیل استفاده روزانه مردم از کارتهای بانکی، مهمترین شاخص سنجش میزان نفوذ بانکها محسوب میشود.
ملت؛ پیشتاز در کارتهای اعتباری
هرچند کارتهای اعتباری سهم اندکی از بازار کارتهای بانکی کشور دارند، اما رقابت در این بخش نیز قابل توجه است. بر اساس گزارش شاپرک، بانک ملت با در اختیار داشتن ۱۷.۴۸ درصد از کارتهای اعتباری تراکنشدار، رتبه نخست این بازار را به خود اختصاص داده است.
پس از بانک ملت، بانکهای صادرات ایران، رفاه کارگران و ملی ایران بیشترین سهم را از کارتهای اعتباری فعال کشور در اختیار دارند؛ موضوعی که نشان میدهد این بانکها در توسعه ابزارهای اعتباری عملکرد پررنگتری داشتهاند.
رقابت متفاوت در بازار کارتهای هدیه
در بازار کارتهای هدیه و بنکارت نیز شرایط متفاوت است. بانک شهر با سهم ۱۹.۵۶ درصد در صدر این بخش قرار گرفته و پس از آن بانک ملی ایران، بانک صادرات ایران و بانک پارسیان بیشترین تعداد کارتهای هدیه و بنکارت فعال را در اختیار دارند.
سه بانک، سه برنده اصلی
جمعبندی آمارهای شاپرک نشان میدهد اگرچه بانکهای مختلف در بخشهای گوناگون بازار کارتهای بانکی حضور دارند، اما در رقابت بر سر تعداد کارتهای فعال، همچنان نام سه بانک ملی ایران، ملت و صادرات ایران بیش از سایرین به چشم میخورد.
حضور این بانکها در رتبههای نخست بیانگر گستردگی شبکه مشتریان، سهم بالاتر آنها از بازار پرداخت و نقش پررنگترشان در تراکنشهای روزمره مردم است؛ جایگاهی که دستکم در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ همچنان حفظ شده است.
منبع: ایبنا