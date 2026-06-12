دولت کانادا به بازیکن تیم ملی فوتبال غنا روادید نداد تا او نتواند در دیدار مقابل پاناما تیمش را همراهی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - توماس پارتی بازیکن تیم ملی فوتبال غنا در نخستین دیدار کشور در جام جهانی ۲۰۲۶ که مقابل پاناما ر روز پنجشنبه ۲۸ خرداد که در شهر تورنتو برگزار می‌شود، حضور نخواهد داشت؛ چرا که دولت کانادا به او روادید نداده است.

فیفا در بیانیه‌ای به نشریه اتلتیک اعلام کرد: فیفا تایید می‌کند که توماس پارتی قادر نخواهد بود از کمپ تیم ملی غنا در آمریکا به کانادا سفر کند، زیرا درخواست ویزای او از سوی دولت کانادا رد شده است. فیفا در روند‌های مهاجرتی کشور‌های میزبان و تصمیم‌گیری درباره صدور ویزا نقشی ندارد. مثل رویداد‌های قبلی فیفا، این دولت میزبان است که در نهایت درباره صدور ویزا و اجازه ورود افراد تصمیم می‌گیرد.

این هافبک ۳۲ ساله در ژوئیه ۲۰۲۵ از سوی پلیس متروپولیتن لندن با پنج اتهام تجاوز و یک اتهام تعرض جنسی روبه‌رو شد. او در سپتامبر همان سال همه اتهامات را رد کرد.

در ادامه، دو اتهام دیگر نیز در فوریه سال جاری به پرونده او اضافه شد که پارتی در آوریل بار دیگر نسبت به آنها اعلام بی‌گناهی کرد. بر اساس قوانین مهاجرتی کانادا، افرادی که مرتکب جرم شده یا محکومیت کیفری داشته باشند ممکن است اجازه ورود به این کشور را دریافت نکنند. هرچند پارتی هنوز محکوم نشده و در انتظار برگزاری دادگاه است، اما ظاهراً همین پرونده قضایی برای رد شدن درخواست ویزایش کافی بوده است.

۲ دیدار دیگر غنا مقابل انگلیس و کرواسی در آمریکا برگزار خواهد شد و او می‌تواند تیم ملی کشورش را همراهی کند.

برچسب ها: جام جهانی ۲۰۲۶ ، جام جهانی ، غنا ، پاناما
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