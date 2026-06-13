مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران گفت: مجموعه سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران در حال توسعه فضا‌های پردیس‌های سینمایی و سالن‌های تئاتر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مریم اردبیلی، مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که شهرداری تهران چه حمایت‌هایی برای بانوان در عرصه فعالیت‌های فرهنگی و هنری انجام داده، گفت: مجموعه سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران در حال توسعه فضا‌های پردیس‌های سینمایی و سالن‌های تئاتر است. در این زمینه از بانوان فیلمساز حمایت کرده و فرصت‌هایی را برای بهره‌گیری مخاطبان خانم فراهم کرده است. 

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران خبر داد که به محض عادی شدن شرایط، چندین جشنواره فیلمنامه‌نویسی و نمایشنامه‌نویسی در حوزه زنان برگزار خواهد شد.

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برچسب ها: سالن تئاتر ، سینما ، پایتخت
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