باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مریم اردبیلی، مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که شهرداری تهران چه حمایتهایی برای بانوان در عرصه فعالیتهای فرهنگی و هنری انجام داده، گفت: مجموعه سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران در حال توسعه فضاهای پردیسهای سینمایی و سالنهای تئاتر است. در این زمینه از بانوان فیلمساز حمایت کرده و فرصتهایی را برای بهرهگیری مخاطبان خانم فراهم کرده است.
مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران خبر داد که به محض عادی شدن شرایط، چندین جشنواره فیلمنامهنویسی و نمایشنامهنویسی در حوزه زنان برگزار خواهد شد.