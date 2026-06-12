وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد در صورت توافق طرفین، آمادگی دارد میزبان مراسم امضای تفاهم‌نامه احتمالی میان ایران و آمریکا باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت امور خارجه سوئیس اعلام کرد که در صورت توافق طرفین، آمادگی دارد میزبان مراسم امضای احتمالی تفاهم‌نامه میان آمریکا و ایران باشد. 

این وزارتخانه در بیانیه‌ای گفت که «سوئیس به‌طور کامل در این روند درگیر است و تماس نزدیکی با ایالات متحده و ایران دارد». 

سوئیس همچنین افزود که نقش فعالی در حمایت از تلاش‌ها برای تدوین یک تفاهم‌نامه ایفا می‌کند.

رسانه‌ها احتمال امضای تفاهم‌نامه صلح بین ایران و آمریکا با حضور میانجیگران را بالا ارزیابی کرده‌اند. همچنین، شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان می‌گوید متن توافقنامه نهایی شده است.

آکسیوس گزارش داده است که در چارچوب تفاهم احتمالی ایران و آمریکا، آتش‌بس ۶۰ روزه تمدید خواهد شد و شامل لبنان نیز می‌شود. همچنین بازگشایی تنگه هرمز، آغاز مذاکرات هسته‌ای و لغو تدریجی تحریم‌ها در صورت اجرای تعهدات از دیگر مفاد ادعایی این توافق عنوان شده است.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید که درباره بخش عمده‌ای از موضوعات، تفاهم حاصل شده و تهران «در مرحله پایانی جمع‌بندی‌های داخلی قرار دارد». در عین حال او تاکید کرد که ایران «با همان الگوی رفتاری طرف مقابل» مواجه است و بنابراین باید با در نظر گرفتن بدعهدی‌های گذشته جلو برود.

منبع: الجزیره

برچسب ها: توافق صلح ، ایران و آمریکا ، سوئیس
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