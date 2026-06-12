باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر با تسلیت شهادت رهبر انقلاب، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای میناب و سالگرد شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: ما در طول یک سال دو جنگ بسیار سنیگن را پشت سر گذاشتیم؛ دشمنان بعد فکر کردند تجهیزاتشان را به اندازه کافی تجهیز نکردند و تمهیداتی برای جنگ بزرگتر آماده کردند و بعد از آن با وقایع ۱۸ دی مواجه شدیم و بعد جنگ ۴۰ روزه که به خیال خود کار را تمام کنند، اما با یک مقاومت سرسختانه مردم ایران و نیرو‌های مسلح مواجه شدند.

رئیس دستگاه دیپلماسی بیان کرد: این سرسختی و مقاومتی که در ۴۰ روز جنگ صورت گرفته در وهله مدیون نیرو‌های مسلح ماست. ما مدیون تک تک نیرو‌های مسلح هستیم که جانفشانی کردند از فرماندهان تا سربازان و آنها که در لانچر‌ها و قایق‌ها بودند و کشور را نجات دادند. ما مدیون مردمی هستیم که هر شب در خیابان‌ها بودند و در مقابل کمبود‌ها و سختی‌ها پایداری و شکیبایی کردند.

وزیر امورخارجه با بیان اینکه دیپلمات‌های ما در این مدت تلاش کردند صدای برحق مردم در عرصه جهانی باشند و از منافع مردم ایران دفاع کنند و در عین حال یار و همراه نیرو‌های مسلح باشند، اظهار کرد: هیچ دوگانگی بین میدان و دیپلماسی نیست و این دو در یک هدف و از سنگر متفاوت حرکت می‌کنند. ضلع دیگر آن رسانه است و این بار ضلع چهارمی ایجاد شد به نام خیابان و این چهار رکن با هم حرکت کردند.

عراقچی گفت: همه اقدامات و دستاور‌های نیرو‌های مسلح از طریق دیپلماسی مشروعیت بین‌المللی پیدا می‌کند. در جنگ ۴۰ روزه فرماندهان نیرو‌های مسلح بابت نزدیکی من با آنها شهادت خواهند داد و ما همراه با آنها حرکت کنیم و وظیفه دیپلامسی تثبیت دستاورد‌های میدانی است.

رئیس دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: مذاکره و مذاکره‌کننده متکی به قدرت‌های میدانی است. بهترین زمانی که برای پایان جنگ وجود دارد زمانی است که دست بالا را در جنگ دارید و مردم ایران در این جنگ پیروز شدند. به‌عنوان کسی که هر روز با وزرای خارجه و مقامات خارجی دیدار و گفتگوی تلفنی دارم از آنها می‌شنوم تا به الان ایران را این طور ندیدند و شما شگفتی آفریدید.

پیروزی راهبردی

عضو تیم مذاکره‌کننده کشورمان بیان کرد: دنیا، ایران را به‌عنوان یک شگفتی می‌بیند چون چهل روز در برابر یک ابرقدرت ظاهری ایستادیم که در کنارش یک ارتش دیگر مسلح به سلاح اتمی بود. ما پیروزی راهبردی به دست آوردیم.

دیپلمات ارشد کشورمان اظهار کرد: ما به‌دنبال مذاکراتی که منجر به پیروزی مردم ایران شود، بودیم و مسئولیت مذاکره توسط مجموعه نظام به آقای قالیباف سپرده شد که الان به آخر نزدیک شده و نتیجه آن یک یادداشت تفاهم ۱۴ ماده‌ای است که هنوز امضا نشده و هروقت تمام شد تمام مواد آن را تشریح می‌کنم.

عراقچی تاکید کرد: برای تصمیم‌گیران بارها جزئیات آن را مطرح و بحث کردیم و به ما دستوراتی داده شد که برخی عبارات جابجا شود. اگر نسخه ای که الان دست ماست اگر بگویم چندمین نسخه است باور نمی‌کنید.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: در این مذاکرات که منجر به خاتمه جنگ است دو مرحله دارد اول یک یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا و دوم بحث توافق نهایی است. برخی خواسته‌های آنها قابل پذیرش نبود لذا مواردی که قابل پذیرش بود را به مرحله اول آوردیم و در مرحله دوم بحث هسته‌ای که سخت‌تر است می‌آید.

رئیس دستگاه دیپلماسی گفت: در توافق فعلی که معروف به یادداشت تفاهم اسلام‌آباد است خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها ازجمله لبنان آمده است. در آتش‌بسی که اعلام شد آتش‌بس در همه جبهه‌ها بود و هرجا نقض شد برای مجازات رژیمی که از تعهدات خود سرپیچی کرد ما جواب دادیم و این یک پیروزی راهبردی برای ایران است و نشان داد ایران شوخی ندارد یعنی نه از جنگ می‌ترسد و هر جا لازم باشد می‌جنگد.

مفاد توافق

عضو تیم مذاکره‌کننده کشورمان اظهار کرد: آنها تعهد دادند که دیگر جنگ را آغاز نکنند و دو طرف به حاکمیت هم احترام می‌گذارند و این برای اولین‌بار است که در 47 سال گذشته به حاکمیت ایران احترام می‌گذارند و تعهد می‌دهند در امور داخی ما دخالت نکنند و ما هم دخالت نکنیم یعنی براساس احترام متقابل است و این یعنی خارج‌نشین‌ها از بحث‌ها خارج می‌شوند.

دیپلمات ارشد کشورمان بیان کرد: بحث تنگه هرمز، هسته ای، رفع تحریم و بازسازی در قالب یک طرح و توسعه اقتصادی مطرح شده و سازوکار آن در توافق بعدی انجام می‌شود. برای بحث پول‌های مسدود شده نیز یک سازوکاری مشخص شده است البته توافق وقتی نهایی شود توضیحات کامل آن را خواهم داد که چه دستاوردهایی برای ما دارد.

عراقچی گفت: این توافق دشمنانی دارد و در راس آن رژیم صهیونیستی است و به‌دنبال مستمسکی برای برهم زدن آن است. الان وارد جزئیات شدن یک فضای رسانه‌ای ملتهب ایجاد می‌کند و امضای توافق با مشکلاتی روبرو می‌شود. متون مختلفی از طریق رسانه‌های مختلفی منتشر شده است و در آن طرف هم ادعاهایی زیادی مطرح می‌شود. ما و آمریکایی‌ها گفتیم هیچ‌یک از این متون اعتباری ندارد و توصیه می‌کنم آرامش بر فضای روانی کشور حاکم باشد تا به بهترین توافق برسیم چون توافق و مذاکره یک امر دوطرفه است چون وقتی به توافق می‌رسیم که دو طرف به نقطه رضایت رسیده باشند.

وزیر امور خارجه اضافه کرد: ما شاهد تهدیدهایی بودم که سریع با آن برخورد کردیم، همه توییت بنده و هم پیام قرارگاه خاتم الانبیا را دیدند چون در این شرایط تهدید کارساز نیست و توافق احتمالی را به عقب می‌اندازد. ملت ایران نشان داده هیچ‌گاه تسلیم فشار و زور نمی‌شود.

حرکت هماهنگ میدان و دیپلماسی

رئیس دستگاه دیپلماسی اظهار کرد: همه دنیا با توییت‌ها و مطالب ترامپ آشنا هستند و هرچه می‌خواهند اتفاق بیفتد از زبان دیگران می‌گویند و نباید به اینها توجه کرد. اگر قرار به تن دادن به فشار و زور بود تا به الان کوتاه آمده بودیم. پیام‌های روشن به طرف مقابل دادیم که تهدید اثر معکوس دارد. هیچ شبی نبوده تعرض شود و بلافاصله نیروهای مسلح ما پاسخ نداده باشد. در برابر فشار، زور و تهدید کوتاه نمی‌آییم و باید با زبان احترام با صحبت شود. مذاکره بخشی از میدان است و این دو با هم حرکت می‌کنند.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: خطای بزرگ این است که فکر کنیم میدان و دیپلماسی هرکدام راه خود را می‌روند، اما در دورانی که وزیر بودم ثابت کردیم این دو با هم حرکت می‌کنند به عنوان دو بالی که اوج گرفتن را محقق می‌کنند. در عمل دیپملاسی در خدمت میدان بوده و میدان براساس دیپلماسی عمل کرده است.

عراقچی بیان کرد: وقتی می‌گوییم خاتمه جنگ اعلام می‌شود به معنای عقب‌نشینی از مناطق اشغالی است و این موضوع را به صراحت به طرف مقابل گفتیم. بعضی دوستان که در مورد ضمانت اجرایی توافق نگران هستند باید بگویم جمهوری اسلامی در نبرد 12 روزه و 40 روزه و محاصره دریایی به گونه‌ای ظاهر شده که قدرت خود را نشان داده و دیگر کسی فکر اینکه سر به سر ایران بگذارد، نمی‌کند. ما به سازمان‌های بین‌المللی و ائتلاف‌ها برای امنیت خود متکی نیستیم و چنان در عمل این را ثابت کردیم بازدارندگی ایجاد کردیم که دیگر کسی فکر تعرض به کشورمان نکند.

دیپلمات ارشد کشورمان اظهار کرد: ما یک تضمین ذاتی برای امنیت خود ایجاد کردیم تا کسی که طرف ماست به تعهد خود پایدار بماند.

شرط رسیدن به توافق نهایی

عضو تیم مذاکره‌کننده کشورمان گفت: بعد از یادداشت تفاهم مذاکرات برای شصت روز شروع می‌شود تا به توافق اصلی برسیم لذا آنچه در یاداشت تفاهم آمده عملی نشود به توافق نهایی نمی‌رسیم لذا یک تضمینی هم اینجاد آمده است تا طرف مقابل به تعهدات خود عمل کند.

رئیس دستگاه دیپلماسی بیان کرد: تفاوت با برجام این است که هنوز به توافق نهایی نرسیدیم چون این گام اول است و اگر مرحله اول رعایت نشود به مرحله دوم نمی‌رویم. ما در این مدت در موقعیت خوبی قرار داریم البته ذات آنها بدعهدی است و باید منتظر اشکالات در اجرای یادداشت تفاهم باشیم. ما با طرف‌های مواجه نیستیم که به تعهدات کاملا متعهد باشند.

عراقچی با بیان اینکه برای پول‌های بلوکه شده سازوکارهایی دیده شده و هروقت توافق شد درباره آن توضیح می‌دهیم، اظهار کرد: تنگه هرمز تحت حاکمیت ایران و عمان است و آب‌های بین‌المللی بین آن قرار ندارد. برای سالیان سال این آبراه به روی همه کشتی‌ها باز بوده و ایران و عمان خدمات مختلفی مثل حفظ محیط زیست، امنیت و خدمات امداد و نجات ارائه کردند و تا الان بنا بر این بوده که رایگان باشند، اما تصمیم جدی ایران است که آینده اداره تنگه مثل گذشته نباشد، اما اداره عبور و مرور دیگر مثل گذشته نخواهد بود.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: ما در این زمینه مشورت‌های جدید با عمان داشتیم و به نتایج خوبی رسیدیم و به زودی برنامه مشترکی توسط ما اعلام می‌شود. جلسات کارشناسی متعددی برگزار و جلساتی با کشورهای دیگر شروع کردیم مثلا این آبراه برای چین خیلی اهمیت دارد و نزدیک به 40 درصد کشتی‌ها به چین مربوط است چون ابرقدرت اقتصادی است و از دوستان ماست و آینده اداره تنگه برای چین مهم است و با چین مشورت‌هایی را شروع کردیم.

رئیس دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: کاری که نیروهای مسلح کردند به جای خود و تا ابد نمی‌توانیم از طریق نظامی آن را اداره کنیم، اما اگر بخواهیم عبور و مرور صورت بگیرد باید یک نظام حقوقی در آنجا برقرارشود. به لحاظ حقوق بین‌الملل بررسی کردیم گرفتن عوارض منطقی نیست، اما گرفت خدمات وجود دارد.

در حال تکمیل...