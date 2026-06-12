باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرلشکر ذخیره «الیعزر ماروم»، فرمانده سابق نیروی دریایی رژیم تروریستی اسرائیل، با اشاره به میزان خطرات موشکهای ایرانی، به خسارتهای هنگفتی که این موشکها در اراضی اشغالی به بار آوردهاند، اعتراف کرد.
ماروم در مصاحبه با روزنامه صهیونیستی «معاریو» گفت: «ما دیدیم که حتی شلیکهای محدود موشکهای ایرانی چه کارهایی میتواند انجام دهد. حجم خسارتها در اینجا در اسرائیل، هنگفت است؛ هنگفت! بخش زیادی از این خسارتها را به دلیل سانسور نظامی، نه میبینیم و نه از آن باخبریم.» وی در عین حال هشدار داد که ایرانیها «با سرعت و ظرفیت تولید بزرگی در زمینه موشکهای بالستیک» فعالیت میکنند.
این اعتراف سرلشکر رژیم تروریستی اسرائیل به توسعه توانمندیهای ایران و خسارتهایی که به پیکره رژیم اشغالگر وارد میآورد، چند روز پس از پاسخ ایران به تجاوزات این رژیم تروریستی به ضاحیه جنوبی بیروت مطرح میشود؛ پاسخی که در آن، ایران چندین پایگاه حساس را در شمال فلسطین اشغالی هدف قرار داد.
ایران در جریان دورهای اخیر تنشها که در پاسخ به تجاوزات رژیم اشغالگر علیه خود و جبهه مقاومت صورت گرفت، خسارتهای سنگینی به این رژیم وارد کرد؛ با این حال، رژیم اشغالگر در تلاشی مذبوحانه برای حفظ روحیهها و تبلیغ «پیروزی»، تعمدا خسارتهای خود را پنهان میکند.
منبع: المیادین