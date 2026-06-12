باشگاه خبرنگاران جوان حمید دهشتی - در شرایطی که در اورژانس پزشکی، هر ثانیه با زمان طلایی نجات جان انسان‌ها گره خورده است، مرکز سلامت لیردف از توابع شهرستان جاسک، این روزها به نقطه کور شبکه بهداشت و درمان تبدیل شده است. جایی که نبود یک آمبولانس سالم و آماده به خدمت، نه یک کمبود ساده، بلکه به تیغ تیزی در گلوی بیماران بدحال منطقه تبدیل شده است.

حمله قلبی و مواجهه با شوک آمبولانس نداریم.

ماجرا از صبح دیروز آغاز شد که یکی از شهروندان لیردفی به دلیل حمله شدید قلبی و دردهای غیرقابل تحمل، توسط خانواده‌اش به سرعت به مرکز درمانی لیردف منتقل شد. در شرایطی که ثانیه‌ها برای بازگشت ضربان قلب این بیمار حیاتی بود، خانواده او با درخواست اعزام فوری به بیمارستان جاسک، با پاسخی شوکه‌کننده مواجه شدند: آمبولانس پنچر است و راننده‌ای هم حضور ندارد.

محمد قادردادی، یکی از همراهان این بیمار، در روایتی دردناک از این لحظات دلهره‌آور می‌گوید: «با وجود التماس‌های مکرر و توضیح شرایط بحرانی بیمار، مسئولان مرکز درمانی اعلام کردند که به دلیل پنچری لاستیک آمبولانس و عدم حضور نیروی راننده، امکان اعزام اورژانسی وجود ندارد. ما در مرکز درمانی دست و پا بسته بودیم و فقط می‌توانستیم نظاره‌گر وخیم‌تر شدن حال عزیزمان باشیم.

قادردادی با ابراز گلایه شدید از این بی‌برنامگی افزود: بعد از گذشت چندین ساعت انتظار فرساینده و در حالی که حال بیمار رو به وخامت می‌رفت، چاره‌ای نماند. ما مجبور شدیم با هزینه شخصی و به صورت کرایه‌ای، یک خودروی سواری پراید پیدا کنیم و بیمار قلبی را بدون هیچ‌گونه تجهیزات احیا و اکسیژن، در جاده‌های طولانی و پرخطر لیردف به جاسک ببریم. اگر در میانه راه خدای نکرده بلایی سر بیمار می‌آمد، مقصر چه کسی بود؟

سوال اساسی اینجاست که در یک مرکز سلامت که خط مقدم نجات جان انسان‌ها در مناطق محروم و دورافتاده است، چرا هیچ‌گونه برنامه جایگزین برای زمان خرابی آمبولانس وجود ندارد؟ آیا نباید خودروی پشتیبان یا حداقل هماهنگی از پیش تعیین‌شده با پایگاه‌های اطراف وجود داشته باشد؟

توجیه کردن تعلل چند ساعته در اعزام یک بیمار قلبی با پنچری لاستیک و نبود راننده، بازی با جان شهروندان است.

لیردف و روستاهای اطراف آن، به دلیل فاصله زیاد تا بیمارستان‌های مجهز جاسک، بیش از هر جای دیگری به یک اورژانس چابک، ۲۴ ساعته و آماده نیاز دارند.

شهروندان لیردفی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، فرمانداری و نمایندگان مردم در مجلس مطالبه‌ای واضح دارند: تعیین تکلیف فوری وضعیت آمبولانس مرکز سلامت لیردف، استقرار نیروی راننده مقیم دارند.