باشگاه خبرنگاران جوان - علی زلقی با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در مرکز توانبخشی معلولان ذهنی مسجدسلیمان اظهار کرد: به محض اطلاع از حادثه، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت و بررسی‌های اولیه در این خصوص انجام شد.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه، علت وقوع آتش‌سوزی اتصال برق کولر بوده که در ادامه به سایر بخش‌های مرکز سرایت کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب مسجدسلیمان با اشاره به وضعیت مددجویان این مرکز گفت: در پی این حادثه ۱۷ نفر از بیماران برای بررسی‌های پزشکی به بیمارستان‌های شفا و ۲۲ بهمن منتقل شدند که خوشبختانه حال عمومی آنان مساعد بوده و در حال ترخیص هستند.

زلقی تصریح کرد: تنها یک نفر از بیماران به دلیل مشکل تنفسی ناشی از استنشاق دود در بیمارستان بستری شده و تحت مراقبت‌های درمانی قرار دارد.

وی تأکید کرد: ابعاد مختلف حادثه در حال بررسی است و در صورت احراز هرگونه قصور یا تخلف، برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.