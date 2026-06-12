دادستان عمومی و انقلاب مسجدسلیمان از ورود دستگاه قضایی به حادثه آتش‌سوزی مرکز توانبخشی معلولان ذهنی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - علی زلقی با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در مرکز توانبخشی معلولان ذهنی مسجدسلیمان اظهار کرد: به محض اطلاع از حادثه، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت و بررسی‌های اولیه در این خصوص انجام شد.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه، علت وقوع آتش‌سوزی اتصال برق کولر بوده که در ادامه به سایر بخش‌های مرکز سرایت کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب مسجدسلیمان با اشاره به وضعیت مددجویان این مرکز گفت: در پی این حادثه ۱۷ نفر از بیماران برای بررسی‌های پزشکی به بیمارستان‌های شفا و ۲۲ بهمن منتقل شدند که خوشبختانه حال عمومی آنان مساعد بوده و در حال ترخیص هستند.

زلقی تصریح کرد: تنها یک نفر از بیماران به دلیل مشکل تنفسی ناشی از استنشاق دود در بیمارستان بستری شده و تحت مراقبت‌های درمانی قرار دارد.

وی تأکید کرد: ابعاد مختلف حادثه در حال بررسی است و در صورت احراز هرگونه قصور یا تخلف، برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

برچسب ها: قوه قضاییه ، آتش سوزی
خبرهای مرتبط
آتش سوزی در طرح جنگل‌کاری دولتی آبزالو اندیکا ️مهار شد
وقوع آتش‌سوزی در یک مرکز توانبخشی، در مسجدسلیمان؛ ۶۶ نفر نجات یافتند
خوزستان در دود؛ آتش مزارع و بحرانی که پایان ندارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
وقوع آتش‌سوزی در یک مرکز توانبخشی، در مسجدسلیمان؛ ۶۶ نفر نجات یافتند
فاضلاب شهری چمران به مزارع رسید؛ دادستانی وارد عمل شد
هیئت شمشیربازی خوزستان طرح استعدادیابی پایه‌ای را در اهواز و شهرستان‌ها آغاز کرد
چهره زخمی ماهشهر زیر سایه انباشت زباله‌ها؛ پایتخت پتروشیمی در محاصره پسماند
معاینه رایگان ۳ هزار نفر در مسجد سلیمان در اردوی جهادی
ورود دستگاه قضایی به حادثه آتش‌سوزی مرکز توانبخشی معلولان ذهنی مسجدسلیمان
آبیاری تحت فشار در تاکستان‌های خوزستان عملکرد انگور را ۵۰ تا ۶۷ درصد افزایش داد
آخرین اخبار
ورود دستگاه قضایی به حادثه آتش‌سوزی مرکز توانبخشی معلولان ذهنی مسجدسلیمان
آبیاری تحت فشار در تاکستان‌های خوزستان عملکرد انگور را ۵۰ تا ۶۷ درصد افزایش داد
معاینه رایگان ۳ هزار نفر در مسجد سلیمان در اردوی جهادی
هیئت شمشیربازی خوزستان طرح استعدادیابی پایه‌ای را در اهواز و شهرستان‌ها آغاز کرد
وقوع آتش‌سوزی در یک مرکز توانبخشی، در مسجدسلیمان؛ ۶۶ نفر نجات یافتند
فاضلاب شهری چمران به مزارع رسید؛ دادستانی وارد عمل شد
چهره زخمی ماهشهر زیر سایه انباشت زباله‌ها؛ پایتخت پتروشیمی در محاصره پسماند
هشدار دامپزشکی خوزستان درباره افزایش خطر تب کریمه کنگو در فصل گرما
مردم امیدیه میدان‌دار شب‌های حماسه و انقلابی + فیلم