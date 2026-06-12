مراسم بزرگداشت آیت الله محمد اسحاق فیاض از مراجع عالیقدر شیعیان در نجف اشرف از سوی رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛زهره شعبانی- در پی درگذشت مرجع عالیقدر جهان تشیع، آیت‌الله شیخ محمد اسحاق فیاض، مراسم بزرگداشتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه  در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد. در این مراسم، علما، نمایندگان بیوت مراجع، اعضای مجلس خبرگان رهبری، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و اقشار مختلف مردم حضور داشتند و  با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و قرائت فاتحه، به مقام علمی و معنوی این مرجع فقید ادای احترام کردند.

بزرگداشت مرجع فقید عالیقدر از سوی رهبر انقلاب در قم

آیت‌الله محمد اسحاق فیاض، روز ۱۴ خرداد در سن ۹۶ سالگی در یکی از بیمارستان‌های بغداد دار فانی را وداع گفت.او  سال ۱۳۰۹ شمسی در افغانستان متولد شد و در جوانی برای فراگیری علوم دینی به نجف اشرف مهاجرت کرد. او در نهایت به یکی از ارکان حوزه علمیه نجف تبدیل شد و از برجسته‌ترین شاگردان آیت‌الله العظمی سید ابوالقاسم خویی به شمار می‌رفت.

در پی درگذشت این مرجع عالیقدر، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، پیام تسلیت صادر کردند. همچنین دولت عراق به احترام این مرجع فقید، سه روز عزای عمومی اعلام کرد که نشان‌دهنده جایگاه والای ایشان در جهان تشیع و نزد ملت عراق است.

آیت‌الله فیاض سال‌های طولانی از عمر خود را در نجف اشرف به تدریس و تربیت شاگردان متعدد سپری کرد و آثار ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت. او همواره به عنوان یکی از ارکان حوزه علمیه نجف و مدافع حریم تشیع شناخته می‌شد.

برچسب ها: مراسم بزرگداشت ، علمای دین
خبرهای مرتبط
بزرگداشت شهدای ساختمان مجلس خبرگان رهبری در قم +تصاویر
حجت الاسلام والمسلمین رفیعی:
برای مهدورالدم اعلام کردن قاتل رهبر شهید اجماع شود / حرمت مرجعیت شکسته شده است
بزرگداشت دیپلمات شهید در مسجد اعظم قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دریافت مجوز ایستگاه‌های صلواتی در قم غیرحضوری شد
حضور مردم در میدان مهم‌ترین پشتوانه کشور است
همخوانی نوجوانان در مسجد جمکران به همراه تصاویر رهبر شهید؛ پیشواز از محرم با شور حسینی +فیلم
از تنور تا سنگر؛ روایتی از طعم همدلی خانواده شهدا در قم+ فیلم
بزرگداشت مرجع فقید عالیقدر از سوی رهبر انقلاب در قم
صد و چهارمین حماسه مردم قم در سنگر خیابان+ فیلم
آخرین اخبار
صد و چهارمین حماسه مردم قم در سنگر خیابان+ فیلم
از تنور تا سنگر؛ روایتی از طعم همدلی خانواده شهدا در قم+ فیلم
بزرگداشت مرجع فقید عالیقدر از سوی رهبر انقلاب در قم
همخوانی نوجوانان در مسجد جمکران به همراه تصاویر رهبر شهید؛ پیشواز از محرم با شور حسینی +فیلم
دریافت مجوز ایستگاه‌های صلواتی در قم غیرحضوری شد
حضور مردم در میدان مهم‌ترین پشتوانه کشور است
بزرگداشت نوه رهبر شهید انقلاب در همایش بین المللی سرباز کوچولو‌های انقلاب در قم+تصاویر
تداوم حضور حماسی مردم قم در دفاع از میهن
پخت نان برای رزمندگان میدان نبرد با دستان خانواده شهدا در قم