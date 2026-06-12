مراسم بزرگداشت آیت الله محمد اسحاق فیاض از مراجع عالیقدر شیعیان در نجف اشرف از سوی رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛زهره شعبانی- در پی درگذشت مرجع عالیقدر جهان تشیع، آیت‌الله شیخ محمد اسحاق فیاض، مراسم بزرگداشتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد. در این مراسم، علما، نمایندگان بیوت مراجع، اعضای مجلس خبرگان رهبری، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و اقشار مختلف مردم حضور داشتند و با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و قرائت فاتحه، به مقام علمی و معنوی این مرجع فقید ادای احترام کردند.

آیت‌الله محمد اسحاق فیاض، روز ۱۴ خرداد در سن ۹۶ سالگی در یکی از بیمارستان‌های بغداد دار فانی را وداع گفت.او سال ۱۳۰۹ شمسی در افغانستان متولد شد و در جوانی برای فراگیری علوم دینی به نجف اشرف مهاجرت کرد. او در نهایت به یکی از ارکان حوزه علمیه نجف تبدیل شد و از برجسته‌ترین شاگردان آیت‌الله العظمی سید ابوالقاسم خویی به شمار می‌رفت.

در پی درگذشت این مرجع عالیقدر، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، پیام تسلیت صادر کردند. همچنین دولت عراق به احترام این مرجع فقید، سه روز عزای عمومی اعلام کرد که نشان‌دهنده جایگاه والای ایشان در جهان تشیع و نزد ملت عراق است.

آیت‌الله فیاض سال‌های طولانی از عمر خود را در نجف اشرف به تدریس و تربیت شاگردان متعدد سپری کرد و آثار ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت. او همواره به عنوان یکی از ارکان حوزه علمیه نجف و مدافع حریم تشیع شناخته می‌شد.