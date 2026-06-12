باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - تنورخانه ایران در بلوار پیامبر اعظم (ص) قم، این روزها به نماد پشتیبانی مردمی از جبهه مقاومت تبدیل شده است.جمعی از خانوادههای معظم شهدا در تنورخانه ایران،، گرد هم آمدند تا با پخت نان طبیعی، پشتیبانی خود را از رزمندگان جبهه نبرد با آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام کنند.
در این گردهمایی، خانوادههای شهدای مدافع حرم سوریه، شهدای مظلوم اغتشاشات دیماه ۱۴۰۴، شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و شهدای جنگ تحمیلی ۴۰ روزه حضور داشتند. این خانوادههای ایثارگر، با وجود داغ فراق، بار دیگر ثابت کردند که در خط مقدم پشتیبانی از جبهه مقاومت قرار دارند