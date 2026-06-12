بر اثر ۳ سانحه رانندگی در فارس ۱۷ نفر مصدوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - بر اثر ۳ تصادف در جاده‌های فارس ۱۷ نفر مصدوم شدند.

۵ مصدوم در تصادف شیراز

برخورد ۳ خودرو در شیراز، ۵ مصدوم برجای گذاشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: بعد از ظهر امروز بیست و دوم خردادماه، با اعلام برخورد ۲ دستگاه خودرو پژو و یک دستگاه خودرو پراید در زیرگذر سلطان آباد شیراز به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

او با بیان اینکه در این حادثه ۵ نفر مصدوم شدند، افزود: مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی اولیه، برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند.

او اضافه کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۴ دستگاه آمبولانس اورژانس به محل اعزام شد.

حادثه رانندگی در کازرون با ۷ مصدوم

برخورد ۲ خودرو در کازرون ۷ مصدوم برجای گذاشت.

جمشیدی مسئول اورژانس کازرون بیان کرد: بعد از ظهر امروز بیست و دوم خردادماه، با اعلام گزارشی مبنی بر برخورد ۲ دستگاه خودرو سواری پژو و سمند در محور کازرون - شاپور (محدوده حاجی آباد) به مرکز ارتباطات ۱۱، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او افزود: در این حادثه ۷ نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه ۶ نفر از مصدومان، برای ادامه درمان به بیمارستان ولی عصر (عج) کازرون و یک نفر به بیمارستان شهید رضا زاده قائمیه انتقال یافتند.

جمشیدی افزود: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۴ دستگاه آمبولانس اورژانس به محل اعزام شد.

برخورد ۲ خودرو در محور‌های مواصلاتی شیراز با ۵ مصدوم

برخورد ۲ دستگاه خودرو پژو و پراید در محور‌های مواصلاتی شیراز ۵ مصدوم به همراه داشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: بعد از ظهر امروز بیست و دوم خرداد، با اعلام گزارشی مبنی بر برخورد ۲ دستگاه خودروی پژو و پراید در محور قلات - کودیان شیراز به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شد.

او با بیان اینکه این سانحه ۵ مصدوم داشت، ادامه داد: پس از دریافت خدمات درمانی اولیه، برای ادامه روند درمان یک مصدوم به بیمارستان نمازی و ۴ مصدوم به بیمارستان شهید رجایی منتقل شدند.

مسئول روابط عمومی اورژانس فارس گفت: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۳ دستگاه آمبولانس اورژانس به محل اعزام شد.