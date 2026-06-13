دیدار تیم های ملی فوتبال کانادا و بوسنی و هرزگوین با تساوی به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم ملی فوتبال کانادا یکی از ۳ میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ در نخستین بازی خود از گروه B در ورزشگاه بی‌ام او فیلد تورنتو با قضاوت فاکوندو تیو آرژانتینی به مصاف بوسنی و هرزگوین رفت.

ارسال خوب سئاد کولاشیناچ از روی نقطه کرنر در دقیقه ۲۱ با ضربه یوو لوکیچ تبدیل به گل نخست بوسنیایی‌ها شد تا کانادا میزبان از حریفش عقب بیفتد.

در ادامه فشار کانادایی‌ها برای جبران گل خورده در نیمه اول ثمری نداشت تا آن‌ها بازنده راهی رختکن شوند.

در نیمه دوم فشار کانادا با حمایت هوادارنش برای تساوی بازی بیشتر شد و بالاخره در دقیقه ۷۹ سایل لارین با شوتی زیبا دروازه‌ بوسنی و هرزگوین را باز کرد تا بازی به تساوی کشیده شود.

پس از تساوی بازی ۲ تیم علی رغم تلاش هایشان نتوانستند به گل دوم برسند تا در نهایت این بازی با تساوی ۱ - ۱ به پایان برسد.