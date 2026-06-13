آیین ازدواج یک زوج جوان در یکصد و چهارمین شب تجمع کانون رهپویان وصال شیراز، با حضور گسترده اقشار مختلف مردم برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مراسم ازدواج یک زوج جوان در حاشیه یکصد و چهارمین شب تجمع کانون رهپویان وصال شیراز، به صحنهای از همدلی، مشارکت مردمی و ابراز تعلق خاطر به ارزشهای ملی و انقلابی تبدیل شد.
در این مراسم که با حضور پرشور اقشار مختلف مردم برگزار شد، شرکتکنندگان ضمن تبریک به زوج جوان، با در دست داشتن پرچمهای سهرنگ ایران، فضای ویژهای از شور ملی و انسجام اجتماعی را به نمایش گذاشتند.
حاضران همچنین با سر دادن شعارهای انقلابی و حمل پلاکاردها و دستنوشتههایی با مضامین میهندوستی، مقاومت، استقلال و وحدت ملی، بر پایبندی خود به آرمانهای انقلاب اسلامی و حمایت از منافع و ارزشهای کشور تأکید کردند.
برگزاری این آیین ازدواج در کنار تجمع مردمی رهپویان وصال، جلوهای از پیوند سنتهای اجتماعی و فرهنگی با روحیه همبستگی و مشارکت مردمی را به نمایش گذاشت؛ موضوعی که با استقبال گسترده حاضران همراه شد.
شرکتکنندگان در این برنامه، وحدت و همدلی ملی را یکی از مهمترین سرمایههای کشور دانسته و بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی در شرایط مختلف تأکید کردند.