\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0- \u062a\u0648\u0627\u0641\u0642 \u062e\u06cc\u0644\u06cc \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9\u060c \u062c\u0632\u0626\u06cc\u0627\u062a \u062a\u0641\u0627\u0647\u0645\u060c \u062a\u0648\u067e \u0635\u0644\u062d\u060c \u0634\u06a9\u0633\u062a \u0645\u062d\u0627\u0633\u0628\u0627\u062a \u062f\u0634\u0645\u0646 \u062f\u0631 \u062c\u0646\u06af \u06f1\u06f2 \u0631\u0648\u0632\u0647 \u0648 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062a\u0633\u062e\u06cc\u0631 \u0645\u0639\u062c\u0632\u0647 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0627\u0632 \u0639\u0646\u0627\u0648\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u00a0