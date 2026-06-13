روزنامه‌های امروز به موضوعاتی نظیر احتمال امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا و سالگرد آغاز جنگ ۱۲ روزه پرداخته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - توافق خیلی نزدیک، جزئیات تفاهم، توپ صلح، شکست محاسبات دشمن در جنگ ۱۲ روزه و جهان در تسخیر معجزه فوتبال از عناوین روزنامه‌های امروز است.

جام جم

اعتماد

ایران

جوان

دنیای اقتصاد

جمهوری اسلامی

آرمان امروز

آرمان ملی

همشهری

وطن امروز

فرهیختگان

صبح نو

نوبنیاد

شرق

سازندگی

تعادل

آسیا

فرهیختگان ورزشی

ایران ورزشی

خبر ورزشی

 

برچسب ها: روزنامه‌ها ، صفحه نخست روزنامه‌ها
خبرهای مرتبط
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۰ خرداد
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۲۱ خرداد
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۹ خرداد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۸ ۲۳ خرداد ۱۴۰۵
درمورد نحوه پرداخت یارانه خانوار باتوجه به تورم مدنطر قرار گیرد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۲ ۲۳ خرداد ۱۴۰۵
روز اول تفاهم بنزین در امریکا ارزان ونفت از بشکه بالای100به 80دلار رسید یعنی تا حال همش به نفع امریکا کار کردید پس از اول هیچ
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۲۳ خرداد ۱۴۰۵
درمورد تورم کالا و خدمات نیز نظارت شود
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۸ ۲۳ خرداد ۱۴۰۵
چرا روزنامه کیهان را نگذاشته اید؟
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۷ ۲۳ خرداد ۱۴۰۵
الهی خدا مرگ بده ترامپ ملعون رو. خدایا خودت به خدمت ترامپ بِرس. خدایا خودت گوشمالی سنگین به ترامپ بده
۱
۶
پاسخ دادن
پزشکیان: تصمیم‌گیری درباره جنگ و مذاکره بر عهده رهبری و شورای عالی امنیت ملی است
بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا
ایران و آمریکا پایان فوری و دائمی جنگ در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان را اعلام کردند
دبیر شورای عالی امنیت ملی: ‏پاسخ رزمندگان اسلام در پیش است
فرزندان ملت در نیرو‌های مسلح دست به ماشه آماده شلیک به قلب دشمن هستند
غریب‌آبادی: متن یادداشت تفاهم نهایی شده است/ امضای رسمی روز جمعه در سوئیس
فرمانده نیروی هوافضای سپاه: از شئون متعهد بودن، تبعیت کردن است
بیانیه وزارت امور خارجه درباره تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در حمله به ضاحیه بیروت
مردم و نیروهای مسلح ایران ثابت کردند دشمن راهی جز پذیرش شکست و تسلیم ندارد
سردار قاآنی: پیروزی مقاومت عظیم حزب الله قهرمان بر پست‌فطرتان صهیونیست در راه است
آخرین اخبار
بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا
مردم و نیروهای مسلح ایران ثابت کردند دشمن راهی جز پذیرش شکست و تسلیم ندارد
غریب‌آبادی: متن یادداشت تفاهم نهایی شده است/ امضای رسمی روز جمعه در سوئیس
ایران و آمریکا پایان فوری و دائمی جنگ در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان را اعلام کردند
ولایتی: خطای محاسباتی در بیروت، صبر را به پایان رساند
سردار قاآنی: پیروزی مقاومت عظیم حزب الله قهرمان بر پست‌فطرتان صهیونیست در راه است
مجاهدت رزمندگان لبنان و دیپلماسی مقتدرانه ایران بساط دیوانه‌بازی اسرائیل را بر هم می‌زند
بیانیه وزارت امور خارجه درباره تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در حمله به ضاحیه بیروت
دبیر شورای عالی امنیت ملی: ‏پاسخ رزمندگان اسلام در پیش است
فرزندان ملت در نیرو‌های مسلح دست به ماشه آماده شلیک به قلب دشمن هستند
فرمانده نیروی هوافضای سپاه: از شئون متعهد بودن، تبعیت کردن است
پزشکیان: تصمیم‌گیری درباره جنگ و مذاکره بر عهده رهبری و شورای عالی امنیت ملی است
تجاوز به ضاحیه نشان داد آمریکا اراده‌ای برای اجرای تعهداتش ندارد
انهدام هسته یک گروهک تروریستی و دستگیری یک مزدور و ۱۲۶ عضو شبکه اغتشاش
دیپلماسی زمانی بیشترین اثرگذاری را خواهد داشت که بر پشتوانه‌ای مستحکم تکیه داشته باشد
عارف: بخشنامه‌های ستاد تشییع امام شهید در حکم مصوبات دولت است
آغاز جلسه وبیناری نمایندگان مجلس با وزرای علوم و آموزش و پرورش
پیام بقایی در سالگرد تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران
چرا ضاحیه بیروت برای جمهوری اسلامی ایران مهم است؟
حضور نمایندگان مجلس برای انتخاب رئیس کمیسیون اصل نود الزامی است
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۲۴ خرداد