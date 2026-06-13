در شب پایانی مسابقات جهانی ورزش‌های مبارزه‌ای، فرنگی کاران ایران موفق به کسب ۴ مدال طلا شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پنجمین و آخرین روز از مسابقات جهانی ورزش‌های مبارزه‌ای، فرنگی کاران کشورمان به مصاف رقبای خود رفتند.

نتایج ۵ وزن کشتی فرنگی به شرح زیر است: 

مرتضی الغوثی نماینده وزن ۱۳۰ کیلوگرم: او برابر نمایندگان لهستان، استونی و ترکیه به پیروزی رسید. در دیدار نهایی مقابل کشتی‌گیر روسیه قرار گرفت و با مقتدرانه قهرمان شد.

محمدحسین معمار نماینده وزن ۸۷ کیلوگرم: او برابر نماینده کشور اکراین و روسیه نتیجه را واگذار کرد و در جایگاه ششم قرار گرفت.

محمد کمالی نماینده وزن ۶۷ کیلوگرم: او با پیروزی برابر نماینده کشور میزبان برزیل، اسپانیا و لهستان توانست به فینال برسد. در فینال مقابل حریف ترکیه قرار گرفت و با برتری برابر او به مدال طلای این وزن رسید.

امیررضا ده‌بزرگی نماینده وزن ۶۰ کیلوگرم: دور اول استراحت بعد کشتی دوم نماینده کشور ترکیه پیروز شد. او در فینال برابر کشتی گیر روسیه به پیروزی رسید و مدال طلا را از آن خود کرد.

محمد ناقوسی نماینده وزن ۷۷ کیلوگرم: او در دور نخست برابر نماینده کشور مولداوی به پیروزی رسید کشتی دو و سوم مقابل روسیه و استونی به پیروزی رسید. او در فینال نماینده مولداوی را شکست داد و قهرمان شد.

گفتنی است روز گذشته ۵ فرنگی کار کشورمان موفق به کسب ۲ مدال طلا، ۱ نقره و ۲ برنز شدند.

برچسب ها: فدراسیون ورزش دانشگاهی ، مسابقات جهانی
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