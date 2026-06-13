تیم ملی والیبال ایران در ست پیاپی و با اقتدار آرژانتین را مغلوب کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور -تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۲:۳۰ دقیقه بامداد امروز (شنبه ۲۳ خرداد) در سومین دیدار خود در این رقابت‌ها در سالن نیلسون نلسون شهر برزیلیا به مصاف آرژانتین رفت.

مردان والیبال ایران در این دیدار با اقتدار و در سه ست متوالی با امتیازهای ۲۵ بر ۲۳ ، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسیدند تا سه امتیاز کامل به دست آورند و در رده‌بندی فدراسیون جهانی نیز ۱۳.۲۱ امتیاز کسب کنند.

والیبال ایران در این دیدار نمایشی تماشاگر پسند ارائه کرد که نشان دهند ریکاوری روحی و روانی بازیکنان بعد از شکست برابر تیم‌های برزیل و بلغارستان است. از سوی دیگر اقتدار مردان والیبال ایران همزمان با سالروز جنگ ۱۲ روزه از حاشیه‌های جذاب این دیدار بود.

روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران در ابتدای این مسابقه از ترکیب مرتضی شریفی، پوریا حسین خانزاده، علی‌حاجی‌پور، عرشیا به‌نژاد، محمد ولی زاده، یوسف کاظمی و محمدرضا حضرت‌پور (لیبرو) استفاده کرد.

عمران کوکجیلی، امیرمحمد گل‌زاده، علی حق‌پرست، مبین نصری، امیرحسین اسفندیار، سید عیسی ناصری و حسین حاجی‌کلاته دیگر بازیکنان تیم ایران در این مسابقه بودند.

دیلئو هوراکیو سرمربی تیم ملی والیبال آرژانتین نیز در ابتدای دیدار با ایران از ترکیب ماتیاس سانچز، جرمان گومز، نیکولاس زربا، خوآکین گالگو، لوسیانو ویسنتین، فاستو دیاز و فرانکو ماسیمینو استفاده کرد.

دنیل گونزالز از مکزیک و دیوید فرناندز از اسپانیا به عنوان داوران اول و دوم، قضاوت این دیدار را برعهده داشتند.

تیم ملی والیبال آرژانتین سابقه حضور در ۹ دوره رقابت‌های المپیک را دارد و بهترین مقامش در این رقابت ها، کسب مدال برنز در المپیک سئول ۱۹۸۸ و المپیک توکیو ۲۰۲۰ است.

تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه روز یکشنبه ۲۴ خرداد در چهارمین و آخرین مسابقه خود در هفته نخست لیگ ملت‌ها به مصاف بلژیک می‌رود.

برچسب ها: تیم ملی والیبال ایران ، تیم ملی والیبال آرژانتین ، لیگ ملت های والیبال ، والیبال
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