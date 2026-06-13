باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - مصطفی رجبیمشهدی، معاون وزیر نیرو در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به میزان برق مصرفی خارج از شبکه رسمی و برقدزدی اظهار کرد: بخشی از این میزان، ناشی از نبود امکان تأمین برق قانونی در برخی مناطق است و نمیتوان تمام آن را برقدزدی تلقی کرد.
او افزود: طبق برآوردها، مجموع انشعابات غیرمجاز، برقدزدیها و استفاده از دستگاههای ماینر به حدود ۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات میرسد.
معاون وزیر نیرو خاطرنشان کرد: با پیگیری و مصوبات اخیر، تمهیدات لازم برای «شمارش موقت» این انشعابات فراهم شده است تا این دسته از مصرفکنندگان ساماندهی شوند.