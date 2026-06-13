معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر روزانه واردات گوشت قرمز از کشور‌های آسیای میانه و پاکستان در جریان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - علیرضا رفیعی‌پور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت تأمین گوشت قرمز کشور اظهار کرد: واردات گوشت قرمز از چندین مبدأ مختلف انجام می‌شود؛ یکی از مبداها کشور برزیل است؛ در خصوص برزیل نیز چنانچه امکان پهلوگیری در بنادر داخلی فراهم نباشد، کشتی‌ها به بنادر دیگر تغییر مسیر داده و کالا تخلیه و وارد کشور می‌شود.

او افزود: در حال حاضر روزانه واردات گوشت قرمز از کشور‌های آسیای میانه و پاکستان نیز در جریان است.

رفیعی‌پور با بیان اینکه میزان واردات گوشت قرمز به لطف تولید مناسب در سال ۱۴۰۴ روندی کاهشی داشته است، تأکید کرد: با توجه به شرایط جوی مساعد و وضعیت مناسب مراتع در سال ۱۴۰۵، پیش‌بینی می‌شود دام‌ها با وزن بهتری به کشتارگاه‌ها منتقل شوند که این امر موجب بهبود وضعیت عرضه خواهد شد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در پایان خاطرنشان کرد: برآورد‌ها نشان می‌دهد که میزان واردات گوشت قرمز در سال جدید، از ۲۰۰ هزار تن سال‌های قبل به حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تن کاهش یابد و این حجم برای پوشش میزان اندک کمبود گوشت قرمز در کشور کفایت می‌کند.

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برچسب ها: وزارت کشاورزی ، واردات گوشت
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