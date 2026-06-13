معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: استفاده همزمان از وسایل پرمصرف نه‌تنها به شبکه فشار می‌آورد، بلکه باعث محاسبه «پلکانی» و افزایش سنگین مبلغ قبض برق شما خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - صلابت، معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در گفت‌و‌گو با رادیو اقتصاد، با اشاره به نزدیک شدن به روز‌های گرم‌تر سال گفت: هرچه به روز‌های گرم سال نزدیک‌تر می‌شویم، نیاز به همراهی بیشتر مردم عزیز در پایداری شبکه‌های برق داریم.

او افزود: از صاحبان اصناف، صنوف و واحد‌های تجاری، به‌ویژه اصنافی مانند رستوران‌فروشی‌ها، درخواست داریم همراهی بیشتری با صنعت برق داشته باشند و از روشن کردن لامپ‌های اضافی، به‌ویژه لامپ‌های پرمصرف، در واحد‌های خود و همچنین در راهرو‌های پاساژ‌ها تا حد امکان خودداری کنند.

او ادامه داد: اگر هم قرار است روشنایی مورد استفاده قرار گیرد، درخواست ما این است که از لامپ‌های کم‌مصرف و LED استفاده شود.

صلابت با اشاره به وسایل سرمایشی نیز بیان کرد: از مشترکان می‌خواهیم تا حد امکان از پنکه استفاده کنند، چراکه مصرف بسیار کمی دارد. همچنین اگر از کولر گازی استفاده می‌کنند، دمای آسایش و پویش ۲۵ درجه را مدنظر قرار دهند و کولر‌های آبی نیز روی دور کند تنظیم شوند.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تصریح کرد: در منازل نیز به‌ویژه در ساعات اوج بار روز و شب، یعنی از ساعت ۱۱ تا ۱۶ و ۲۰ تا ۲۳، از استفاده همزمان از وسایل پرمصرف خودداری شود، چراکه این موضوع فشار زیادی به شبکه‌های برق وارد می‌کند و همچنین باعث فاصله گرفتن از الگوی مصرف و افزایش پلکانی قبوض برق خواهد شد.

او خاطرنشان کرد: هدف ما این است که با کمک همه مردم عزیز، گذر موفقی از اوج بار تابستان و پایداری شبکه‌های برق داشته باشیم. به‌ویژه در فصول گرم سال که بار سرمایشی فشار زیادی به شبکه وارد می‌کند، همراهی مشترکان بسیار مهم است.

صلابت در پایان گفت: امیدواریم خانواده‌ها نیز به عنوان یک کار آموزشی، این موارد را در منزل برای فرزندان خود تکرار کنند تا آنها هم بتوانند این نکات را رعایت کنند.

برچسب ها: مدیریت مصرف ، وزارت نیرو
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