باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - توصیفیان در گفتوگو با خبرنگار ما با تشریح آخرین وضعیت جامعه کارگری و بیمهشدگان استان لرستان اظهار کرد: در حال حاضر ۲۳۴ هزار نفر بهعنوان بیمهشده اصلی و ۳۶۱ هزار نفر نیز بهعنوان بیمهشده تبعی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند. همچنین نزدیک به ۹۸ هزار نفر از جمعیت استان از مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان بهرهمند هستند که این آمار بیانگر نقش مهم تأمین اجتماعی در حمایت از اقشار مختلف جامعه است.
وی با اشاره به ظرفیت تشکلهای کارگری و کارفرمایی در استان افزود: در حال حاضر ۲۸۴ تشکل کارگری و ۶۰ تشکل کارفرمایی در لرستان فعالیت دارند که نقش مؤثری در پیگیری مطالبات صنفی، ارتقای روابط کار و ایجاد تعامل میان کارگران، کارفرمایان و دستگاههای اجرایی ایفا میکنند.
حمله به فرداموتورز و بیکاری ۵۸۰ کارگر
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان در ادامه با اشاره به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: یکی از مهمترین خسارتهای واردشده به بخش تولید استان مربوط به کارخانه فرداموتورز بوده است که در جریان حملات صورتگرفته آسیب دید. در پی این حادثه، فعالیت این واحد تولیدی متوقف و ۵۸۰ نفر از کارگران شاغل آن بیکار شدند.
توصیفیان با بیان اینکه حمایت از کارگران آسیبدیده در اولویت قرار گرفته است، افزود: با هماهنگیهای انجامشده، فرآیند بررسی و پرداخت مقرری بیمه بیکاری برای این افراد در کوتاهترین زمان ممکن انجام شد و در حال حاضر این کارگران از حمایتهای قانونی بیمه بیکاری بهرهمند شدهاند.
خسارت به ۲۱ واحد اقتصادی و شهادت یک کارگر
وی همچنین از وارد آمدن خسارت به ۲۱ واحد اقتصادی استان در جریان جنگ رمضان خبر داد و اظهار کرد: از مجموع این واحدها، دو واحد اقتصادی بهصورت مستقیم هدف حملات قرار گرفتند و خسارتهای قابل توجهی متحمل شدند. متأسفانه در جریان این حوادث یک کارگر نیز جان خود را از دست داد و به شهادت رسید که این موضوع تأثر عمیقی در جامعه کارگری استان ایجاد کرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با تأکید بر لزوم حمایت از واحدهای آسیبدیده خاطرنشان کرد: برنامهریزیهای لازم برای بازگشت این واحدها به چرخه تولید و حفظ اشتغال موجود در دستور کار قرار دارد و دستگاههای مسئول در حال بررسی راهکارهای جبران خسارتها هستند.
توصیفیان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اشتغال در استان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته میان ۳۴ دستگاه اجرایی استان تقسیم کار مشخصی برای ایجاد فرصتهای شغلی انجام شد و هدفگذاری ایجاد بیش از ۲۰ هزار شغل جدید صورت گرفت. خوشبختانه با همکاری دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، عملکرد استان از اهداف تعیینشده فراتر رفت و با تحقق ۱۱۷ درصدی برنامه اشتغال، لرستان توانست یکی از موفقترین عملکردها را در این حوزه به ثبت برساند.