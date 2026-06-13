باشگاه خبرنگاران جوان - وحیده رخشانی اظهار کرد: به مناسبت هفته صنایع‌دستی و با هدف پاسداشت مقام هنرمندان، معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان و حمایت از فعالان این حوزه، ۳۰۱ برنامه در سطح استان برنامه‌ریزی و در حال اجراست.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان افزود: برگزاری نشست گرامیداشت روز جهانی صنایع‌دستی با حضور صنعتگران و فعالان این حوزه، رونمایی از آثار شاخص از جمله سرو استقامت ملی و بشقاب سفالین منقوش به نقشه و پرچم ایران، معرفی بازی گنجینه با هدف آشنایی نسل جوان با صنایع‌دستی و پوشاک محلی استان و همچنین برپایی نمایشگاه آثار منتخب هشتمین دوره داوری مهر اصالت ملی از مهم‌ترین برنامه‌های هفته صنایع‌دستی در شهرستان های دارای اثر است.

او ادامه داد: در این هفته همچنین تفاهم‌نامه خواهرخواندگی میان شهرهای ملی رودوزی‌های سنتی ادیمی و تفرش منعقد شده و برنامه‌های متعددی در حوزه توسعه بازار، آموزش، معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی و تجلیل از هنرمندان در نقاط مختلف استان برگزار می‌شود.

رخشانی با اشاره به برنامه‌های حمایتی پیش‌بینی‌شده برای هنرمندان صنایع‌دستی بیان کرد: افتتاح دفتر بیمه روستاییان و عشایر توسط یکی از صنعتگران و کارآفرینان فعال، برگزاری نشست‌های تخصصی بازاریابی و بسته‌بندی، اجرای کارگاه‌های آموزشی مهارت‌محور، ویزیت رایگان پزشکی و تجلیل از صنعتگران جهادگر داوطلب تولید سربندهای سوزن دوزی جان فدا برای ایران و مربیان و دارندگان مهر اصالت ملی از جمله برنامه‌های این هفته است.

او افزود: در حوزه زیرساختی نیز افتتاح سه فروشگاه صنایع‌دستی در زاهدان و چابهار، ۱۲ کارگاه تولید صنایع‌دستی در شهرستان‌های سیب‌وسوران، هیرمند، سراوان و زابل، چهار نمایشگاه صنایع‌دستی در استان، یک بازارچه صنایع‌دستی و یک کپر سنتی در سراوان در دستور کار قرار گرفته است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: بازدید از کارگاه‌های تولیدی، دیدار با خانواده شهدا، غبارروبی مزار شهدا، دیدار با مسئولان محلی، برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری در منطقه مکران و تجلیل از ۶۱ هنرمند دارای مُهر اصالت ملی در سال ۱۴۰۴ از دیگر برنامه‌های هفته صنایع‌دستی در استان است.

رخشانی با تأکید بر جایگاه صنایع‌دستی در حفظ هویت فرهنگی و ایجاد اشتغال پایدار گفت: سیستان و بلوچستان با برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر در حوزه صنایع‌دستی، یکی از استان‌های شاخص کشور به شمار می‌رود و برگزاری این برنامه‌ها فرصتی برای معرفی هرچه بیشتر توانمندی‌های هنرمندان و حمایت از تولیدات بومی استان است.

منبع میراث فرهنگی و گردشگری سیستان و بلوچستان