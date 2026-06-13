باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی - صالح محمدی، مدیر کل جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به هفته کشاورزی گفت : گیلان ظرفیت های بالای در حوزه کشاورزی دارد.‌

مدیر کل جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه تولید برنج ، دامداری، تولیدات انواع میوه ها و محصولات باغی و گیاهان دارویی از جمله کیوی ، حبوبات ، فندوق ، گل گاو زبان ، گل محمدی آلوچه و پرورش ماهی و ... از اهم تولیدات این استان شمرده می شود، افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی گیلان ، این استان توانایی تولید در بخش های مختلف را دارد.‌

وی با اشاره به اینکه در اکثر تولیدات کشاورزی گیلان رتبه برتر را در کشور دارد،تصریح کرد: همزمان با هفته جهاد کشاورزی برنامه های متنوعی در استان اجرا می شود.‌

محمدی به افتتاح پروژه های کشاورزی به مناسبت هفته کشاورزی در گیلان خبر داد و گفت : در این ایام ۳۰ طرح کشاورزی در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان به بهره برداری می رسد.‌

مدیر کل جهاد کشاورزی گیلان اذعان داشت : طرح های کشاورزی در بخش مکانیزاسیون ، منابع طبیعی، آبخیز داری، شیلات، طیور‌، آب و خاک ، تحقیقات کشاورزی و امور عشایر با اعتباری بالغ بر ۲ / ۲ همت در طول هفته کشاورزی در استان افتتاح می شود.

وی خاطر نشان ساخت :با بهره برداری این پروژه ها بیش از ۲ هزار خانوار کشاورز گیلان از این پروژه ها بهرمند می شوند.