نایب رئیس مجلس با تاکید بر عدم مذاکره درباره توان موشکی گفت: ایران هر روز بر قدرت دفاعی خود خواهد افزود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا حاجیبابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در اجتماع مردم رشت در میدان شهدای ذهاب با بیان اینکه آمریکا در دستیابی به اهداف خود علیه جمهوری اسلامی ایران ناکام مانده است، اظهار کرد: آمریکایی که با هدف تجزیه ایران، بازگرداندن کشور به «عصر حجر»، ایجاد جنگ داخلی و افزایش نفوذ و اقتدار خود در منطقه و جهان وارد میدان شده بود، نتوانست به هیچ یک از اهداف اصلی خود دست یابد.
وی با بیان اینکه آمریکا امروز در برابر افکار عمومی جهان و حتی مردم خود با بحران پاسخگویی مواجه است افزود: در مقابل ملت ایران توانست جایگاه قدرت خود را در عرصه بینالمللی تثبیت کند، آمریکا را وادار به عقبنشینی کند، نقش تعیینکننده خود را در منطقه به نمایش بگذارد و انسجام داخلی خود را بیش از گذشته تقویت کند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی وحدت ملی را مهمترین عامل موفقیت جمهوری اسلامی دانست و گفت: رمز این پیروزیها، همبستگی مردم و حرکت در مسیر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است.
حاجیبابایی با اشاره به حوادث پس از رحلت امام خمینی (ره) بیان کرد: ملت ایران با بصیرت و آگاهی، مسیر رهبری انقلاب را استمرار بخشید و در کنار انتخاب خبرگان، خواست عمومی مردم نیز در تثبیت این مسیر نقش تعیینکننده داشت.
وی با بیان اینکه مردم ایران در بزنگاههای تاریخی همواره نقش راهبری و هدایت جامعه را ایفا کردهاند افزود: مردم امروز نیز با حضور در صحنه، ضمن حمایت از ولایت، اجازه نمیدهند حتی یک گام جلوتر یا عقبتر از مسیر تعیینشده توسط رهبر معظم انقلاب برداشته شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی حضور مردم در صحنه را ضامن اقتدار کشور دانست و گفت: پیام ملت ایران روشن است؛ همه مسئولان باید در چارچوب منویات رهبر معظم انقلاب حرکت کنند و در برابر عملکرد خود نیز پاسخگوی مردم باشند.
حاجیبابایی با تأکید بر حق مردم برای مطالبه شفافیت تاکید کرد: مردم حق دارند از تصمیمات و اقدامات مسئولان مطلع باشند و همه دستگاهها موظفند عملکرد خود را برای افکار عمومی تشریح کنند.
وی با اشاره به سیاستهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی اظهار کرد: آمریکا از یک سو ادعای مذاکره میکند و از سوی دیگر به تحریم، تهدید نظامی و فشار اقتصادی متوسل میشود و این دو رویکرد با یکدیگر قابل جمع نیست.
نایب رئیس مجلس، آمریکا را «فریبکار بینالمللی» توصیف کرد و افزود: همه کسانی که قصد گفتوگو با آمریکا را دارند باید بدانند با کشوری مواجه هستند که سابقهای طولانی در عهدشکنی و فریب دارد.
حاجی بابایی با بیان اینکه ملت ایران در برابر فشارها عقبنشینی نخواهد کرد، گفت: تجربه نشان داده است که آمریکا تنها زبان قدرت را میفهمد و آنچه موجب عقبنشینی دشمن شده، حضور مردم در صحنه و اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی است.
وی با تأکید بر اینکه توان موشکی جمهوری اسلامی ایران قابل مذاکره نیست، تصریح کرد: نه تنها درباره توان موشکی مذاکرهای صورت نخواهد گرفت، بلکه جمهوری اسلامی هر روز بر قدرت دفاعی و موشکی خود خواهد افزود تا دشمنان بدانند ملت ایران در دفاع از منافع خود مصمم است.
به گفته نایب رئیس مجلس، ایران امروز به قدرتی تأثیرگذار در سطح بینالمللی تبدیل شده و هیچ کشوری جرأت تصور اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی را ندارد، چرا که تجربه نشان داده هرگونه تجاوز هزینههای سنگینی برای متجاوزان به همراه خواهد داشت.
حاجی بابایی با اشاره به تحریمها و فشارهای اقتصادی علیه ایران افزود: دشمن تلاش میکند از طریق فشارهای اقتصادی، گرانی و ایجاد نارضایتی، نظام اسلامی را تحت فشار قرار دهد، اما ملت ایران این توطئهها را به خوبی میشناسد.
وی تأکید کرد: مسئولان باید با سوءمدیریت، سودجویی و هر اقدامی که موجب فشار بر معیشت مردم میشود برخورد جدی کنند و اجازه ندهند دشمن از مشکلات اقتصادی برای ضربه زدن به کشور بهرهبرداری کند.
نایب رئیس مجلس وحدت ملی را مهمترین نیاز امروز کشور دانست و بیان کرد: دشمن بیش از هر چیز انسجام و اتحاد ملت ایران را هدف گرفته است و همه باید مراقب باشند اختلافات داخلی به عاملی برای سوءاستفاده دشمن تبدیل نشود.
حاجی بابایی با اشاره به برخی فضاسازیهای رسانهای و پیامهای مقامات آمریکایی عنوان کرد: هرگونه توافق یا تصمیمی که با اصول و خطوط ترسیمشده از سوی رهبر معظم انقلاب مغایرت داشته باشد، از سوی ملت ایران پذیرفته نخواهد شد.
وی با دعوت مردم به استمرار حضور در صحنه گفت: ملت ایران با حفظ وحدت، حمایت از ولایت، تقویت اقتدار ملی و مطالبهگری مسئولانه، مسیر پیشرفت و عزت کشور را ادامه خواهد داد و در برابر زیادهخواهی دشمنان هرگز تسلیم نخواهد شد.