مدیریت شهری با هدف ارتقای آمادگی در برابر آتش‌سوزی‌های احتمالی در پوشش‌های گیاهی، ارتفاعات و فضا‌های سبز شهری، برگزاری مانور‌های دورمیزی و عملیاتی مدیریت بحران را در دستور کار قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - با توجه به افزایش احتمال بروز آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی و فضا‌های سبز شهری در فصول گرم سال، مدیریت شهری شیراز مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه و تمرینی را برای ارتقای سطح آمادگی در مقابله با این حوادث در دستور کار قرار داده است. در همین راستا، مانور‌های تخصصی مدیریت بحران با هدف سنجش میزان آمادگی، هماهنگی و سرعت واکنش واحد‌های عملیاتی شهرداری در شرایط احتمالی حریق برگزار می‌شود.

امید جابری، رئیس اداره مطالعات بحران و پدافند غیرعامل شهرداری شیراز، در حاشیه برگزاری مانور دورمیزی مقابله با پیامد‌های ناشی از حریق پوشش‌های گیاهی، ارتفاعات و فضا‌های سبز شهری اظهار کرد: شهرداری شیراز در کنار اقدامات پیشگیرانه و کاهش خطر، برنامه‌ریزی گسترده‌ای را برای ارتقای سطح آمادگی و پاسخگویی به حوادث احتمالی در دستور کار قرار داده است.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه پیشگیری از حریق گفت: در ماه‌های اخیر جلسات مستمر هماهنگی برگزار شده و اقداماتی از جمله علف‌زنی، ایجاد آتش‌بُر و سایر فعالیت‌های پیشگیرانه در عرصه‌های طبیعی، ارتفاعات و فضا‌های سبز شهری به‌صورت مستمر در حال اجراست.

جابری افزود: در کنار این اقدامات، تلاش داریم کیفیت آمادگی و پاسخگویی مجموعه شهرداری را نیز افزایش دهیم تا در صورت وقوع حادثه، در کوتاه‌ترین زمان ممکن واکنش مناسب و مؤثری داشته باشیم. بر همین اساس سناریو‌های مختلف حریق پوشش‌های گیاهی، ارتفاعات و فضا‌های سبز شهری در سطح شیراز تدوین شده و ظرفیت‌ها و امکانات موجود در بخش‌های مختلف شهرداری برای مواجهه با شرایط اضطراری مورد ارزیابی و سازماندهی قرار گرفته است.

رئیس اداره مطالعات بحران و پدافند غیرعامل شهرداری شیراز ادامه داد: علاوه بر برگزاری مانور‌های دورمیزی، مانور‌های عملیاتی نیز در نقاط مختلف شهر اجرا خواهد شد. این مانور‌ها به‌صورت ناگهانی و بدون اطلاع قبلی واحد‌های درگیر برگزار می‌شود تا میزان آمادگی، هماهنگی و عملکرد بخش‌های مختلف شهرداری در شرایط واقعی مورد سنجش قرار گیرد.

او خاطرنشان کرد: شهروندان ممکن است در هفته‌های آینده شاهد اعزام خودرو‌های آتش‌نشانی و سایر خودرو‌های شهرداری به برخی نقاط دارای پوشش گیاهی، ارتفاعات و فضا‌های سبز شهری باشند، در حالی که اثری از حریق مشاهده نمی‌شود. این موضوع ناشی از اجرای مانور‌های عملیاتی و تمرین‌های آمادگی است و جای نگرانی ندارد.

جابری تأکید کرد: تمامی این اقدامات در راستای استقرار و فعال‌سازی سیستم فرماندهی حادثه (ICS) در شهرداری شیراز انجام می‌شود تا ضمن افزایش هماهنگی میان واحد‌های مختلف، آمادگی لازم برای مدیریت مؤثر حوادث و بحران‌های احتمالی در سطح شهر فراهم شود.

در مجموع، اجرای این مانور‌ها در کنار اقدامات پیشگیرانه، بخشی از برنامه مدیریت شهری شیراز برای ارتقای توان پاسخگویی در شرایط اضطراری و تقویت هماهنگی میان بخش‌های مختلف اجرایی است؛ اقدامی که با هدف مدیریت مؤثرتر حوادث احتمالی و افزایش ایمنی فضا‌های طبیعی و سبز شهر دنبال می‌شود.

منبع: شهرداری شیراز

برچسب ها: هشدار ، مانورهای عملیاتی ، مدیریت شهری ، پوشش‌های گیاهی ، فضای سبز شهری شیراز
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