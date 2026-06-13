جسد فردی در صندوق عقب یک خودرو در نزدیکی محل تمرین تیم ملی فوتبال ایران پیدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  پلیس مکزیک جسد فردی را که در صندوق عقب یک خودرو در کیسه‌ای سیاه پیچیده شده بود پیدا کرد. خبرگزاری فرانسوی barrons نوشته است:  روز جمعه گزارش دادند که یک جسد در حال پوسیدن در صندوق عقب خودرویی که در نزدیکی ورزشگاه محل تمرین تیم فوتبال ایران برای جام جهانی در مکزیک پارک شده بود، پیدا شده است.

این کشف هولناک در جریان بازی‌های این تورنمنت که به طور مشترک توسط مکزیک، ایالات متحده و کانادا میزبانی می‌شود، رخ داد. خبرنگاران شاهد بودند که پلیس در تیخوانا صندوق عقب تویوتای خاکستری شاسی‌بلند را که پلاک کالیفرنیا داشت، در پارکینگ یک سوپرمارکت درست روبروی ورزشگاه کالینته، جایی که تیم ملی ایران در حال تمرین برای سه بازی در ایالات متحده است پیدا شده است.

متخصصان با لباس‌های محافظ سفید در اطراف وسیله نقلیه مشغول بررسی جسد قبل از انتقال آن بودند.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، جام جهانی ۲۰۲۶
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