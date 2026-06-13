باشگاه خبرنگاران جوان - معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف برق در روز‌های گرم سال و هم‌زمان با افزایش فشار بر شبکه سراسری، نسبت به تداوم مصرف بی‌رویه از سوی همه مشترکان اداری، تجاری و خانگی هشدار داد و اعلام کرد: در صورت رعایت نکردن الگوی مصرف و بی‌توجهی به هشدار‌های صادرشده، برق مشترکان بدمصرف بدون هیچ‌گونه تشریفات و اغماض قطع خواهد شد.

اکبر حسن‌بکلو با اشاره به شرایط حساس شبکه برق کشور در فصل گرم سال اظهار کرد: سیاست توانیر در قبال مشترکان پرمصرف کاملاً روشن و قاطع است و هر مشترکی که با مصرف غیرمتعارف، پایداری شبکه را به خطر بیندازد، با برخورد فوری مواجه خواهد شد.

وی افزود: در شرایطی که شبکه برق کشور در روز‌های گرم تابستان با فشار سنگین ناشی از اوج مصرف روبه‌روست، همراهی همه مشترکان در بخش‌های مختلف، نقشی تعیین‌کننده در حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از خاموشی‌های گسترده دارد.

معاون هماهنگی توزیع توانیر با بیان اینکه مدیریت مصرف برق یک توصیه صرف نیست، تصریح کرد: صرفه‌جویی در مصرف برق، امروز یک ضرورت ملی است و همه مشترکان اعم از خانگی، صنفی، تجاری، اداری و عمومی موظف‌اند با رعایت الگوی مصرف، به تأمین برق پایدار برای کشور کمک کنند.

حسن‌بکلو ادامه داد: افزایش استفاده از وسایل سرمایشی، رشد دمای هوا و بالا رفتن هم‌زمان مصرف در بخش‌های مختلف، احتمال بروز ناترازی و وارد آمدن فشار مضاعف به شبکه را افزایش داده است؛ از این رو، برخورد با مشترکان بدمصرف با جدیت در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: رصد مصرف برق مشترکان از طریق سامانه‌های هوشمند و پایش‌های میدانی به‌صورت مستمر انجام می‌شود و در صورت مشاهده مصرف غیرمجاز، نامتعارف یا خارج از الگو، برق مشترک مورد نظر بدون هیچ‌گونه تشریفات قطع خواهد شد.

او تأکید کرد: حفظ پایداری شبکه برق کشور نیازمند مشارکت همگانی است و در شرایط فعلی، هر میزان صرفه‌جویی می‌تواند به تأمین برق پایدار برای مشترکان خانگی، مراکز درمانی، بخش تولید و خدمات عمومی کمک کند.

معاون هماهنگی توزیع توانیر در پایان هشدار داد: همه مشترکان بدمصرف در بخش‌های اداری، تجاری و خانگی باید این اخطار را جدی بگیرند؛ چرا که در روز‌های اوج مصرف، کوچک‌ترین بی‌توجهی به الگوی مصرف می‌تواند به اختلال در شبکه منجر شود و در این زمینه، با هیچ مشترک پرمصرفی مماشات نخواهد شد.

منبع: توانیر