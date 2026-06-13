طلوع خورشید توسعه در الیگودرز؛ انرژی پاک در خدمت اقتصاد و اشتغال

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاکمنش - یکی از مهمترین مزیتهای الیگودرز برای سرمایهگذاری در حوزه انرژی خورشیدی، شرایط اقلیمی مطلوب این شهرستان است. وجود بیش از ۲۸۳ روز آفتابی در سال و زاویه مناسب تابش خورشید، ظرفیت قابل توجهی برای تولید برق پاک فراهم کرده است. این ویژگی موجب میشود بازده اقتصادی پروژههای خورشیدی در منطقه افزایش یافته و سرمایهگذاری در این بخش توجیهپذیرتر باشد.
نکته قابل توجه دیگر، قرار گرفتن توسعه نیروگاههای خورشیدی در سند راهبردی و برنامه عملیاتی شهرستان است. این موضوع نشان میدهد که مدیریت محلی نگاه مقطعی به پروژه ندارد، بلکه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را به عنوان یکی از محورهای اصلی پیشرفت شهرستان تعریف کرده است. برنامهریزی برای اجرای فاز دوم نیروگاه با ظرفیت ۶ مگاوات نیز بیانگر وجود چشماندازی بلندمدت در این حوزه است.
از منظر اقتصادی، توسعه نیروگاههای خورشیدی میتواند آثار مثبتی بر بخشهای مختلف شهرستان داشته باشد. تأمین پایدار انرژی برای صنایع، کاهش هزینههای تولید، ایجاد فرصتهای شغلی در مراحل ساخت و بهرهبرداری و همچنین جذب سرمایهگذاریهای جدید از جمله مزایای این طرح به شمار میرود. افزون بر این، بخش کشاورزی که یکی از ارکان اقتصاد الیگودرز محسوب میشود، از دسترسی به انرژی پایدار و مطمئن بهرهمند خواهد شد.
آغاز پروژه خورشیدی ۱۶۰ میلیارد تومانی در الیگودرز
اداوی فرماندار الیگودرز اظهار داشت: پروژه نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی با اعتباری بالغ بر ۱۶۰ میلیارد تومان اجرا خواهد شد که از این میزان، ۱۳۰ میلیارد تومان به خرید تجهیزات و ۳۰ میلیارد تومان به عملیات اجرایی اختصاص یافته است.
وی با اشاره به شرایط اقلیمی مناسب شهرستان برای بهرهگیری از انرژیهای پاک، افزود: الیگودرز به دلیل برخورداری از زاویه تابش مناسب خورشید و بیش از ۲۸۳ روز آفتابی در طول سال، ظرفیت مطلوبی برای توسعه نیروگاههای خورشیدی دارد و ضروری است واحدهای صنعتی، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی به سمت استفاده از انرژی خورشیدی حرکت کنند.
فرماندار ویژه الیگودرز تصریح کرد: بر اساس سند راهبردی و برنامه عملیاتی شهرستان که به دستور استاندار محترم تهیه و تدوین شده، توسعه نیروگاههای خورشیدی به عنوان یکی از محورهای مهم توسعه مورد توجه قرار گرفته و در همین راستا، نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی در الیگودرز کلنگزنی شد.
وی ادامه داد: پس از بهرهبرداری از این طرح، عملیات اجرایی فاز دوم آن با ظرفیت ۶ مگاوات نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
دکتر گودرزی، نماینده مردم شریف الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به ناترازی انرژی در کشور، اظهار داشت: تأمین انرژی یکی از نیازهای اساسی برای توسعه شهرستان به شمار میرود و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر میتواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی، بخش صنعت و کشاورزی ایفا کند.
وی افزود: توسعه زیرساختهای حوزه انرژی از مطالبات مهم مردم شهرستان الیگودرز است و امیدواریم با اجرای اینگونه طرحها، گامهای مؤثری در مسیر تحقق این هدف برداشته شود.
با این حال، موفقیت این پروژه نیازمند تداوم حمایتهای دولتی، تسهیل مشارکت بخش خصوصی و ایجاد مشوقهای اقتصادی برای سرمایهگذاران است. همچنین فرهنگسازی در میان صنایع، دستگاههای اجرایی و شهروندان برای استفاده از انرژیهای پاک میتواند زمینه گسترش چنین طرحهایی را فراهم کند.
در مجموع، نیروگاه خورشیدی الیگودرز را میتوان فراتر از یک پروژه عمرانی دانست؛ طرحی که در صورت اجرای موفق و توسعه مراحل بعدی، میتواند الگوی مناسبی برای بهرهگیری از ظرفیتهای بومی در مسیر خودکفایی انرژی، توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست باشد.