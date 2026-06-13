تیم کشتی فرنگی دانشجویی کشورمان با کسب ۹ مدال رنگارنگ بر سکوی نخست جهان ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از پایان رقابت‌ها در مسابقات جهانی ورزش‌های مبارزه‌ای دانشجویی، تیم کشتی فرنگی کشورمان مانند کشتی آزاد مقتدرانه با کسب ۶ طلا، یک نقره و ۲ برنز بر سکوی نخست جهان ایستاد و قهرمان شد. تیم‌های ترکیه و لهستان به ترتیب در جایگاه دوم و سوم ایستادند.

مدال آوران تیم کشتی فرنگی به شرح زیر است:



مدال طلا: مرتضی الغوثی، محمد کمالی، امیررضا دهبزرگی، محمد ناقوسی، مهدی کمالی و حجت رضایی

مدال نقره: رضا بهمنی

مدال برنز: رضا آذرشب، شایان حبیب زارع

سیدحسین مرعشیان و کامران قدرتی، سرمربی و مربی تیم کشتی فرنگی کشورمان و محمود آبادی سرپرست تیم در این رقابت‌ها بودند.